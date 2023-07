Diretta Wimbledon, Musetti-Munar: segui la sfida LIVE

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Quarta giornata sull'erba dello Slam londinese , il cui programma è stato fortemente condizionato dalla pioggia degli ultimi giorni. Fari puntati sul campo 14, dove Lorenzo Musetti sfida lo spagnolo Jaume Munar : in palio l'accesso al terzo turno . Attesa anche per il derby azzurro tra Berrettini e Sonego e gli impegni di Arnaldi (affronta Carballes Baena ) e Cecchinato (se la vedrà contro Jarry ). Nel tabellone femminile, l'unica 'superstite' azzurra è Cocciaretto . Segui la diretta della giornata.

13:05

Musetti-Munar, secondo set in equilibrio: 1-1

I due tennisti hanno vinto un game a testa in questo avvio di secondo set

12:48

Musetti vince il primo set contro Munar!

L'azzurro perde il primo 15 ma poi si prende due set point, chiudendo il primo parziale con il secondo. L'azzurro si aggiudica così il primo set (6-4) dopo 36' di gioco.

12:43

Munar non molla: 4-5

Lo spagnolo prova a restare nel primo parziale. Ora Musetti servirà per chiudere il set.

12:40

Musetti-show, primo set a un passo: 5-3

L'azzurro è ora incontenibile: sale sul 30-0, concedendo a Munar solo un 15 doppio fallo. Il carrarino 'vede' il primo set.

12:36

Musetti piazza il break: 4-3

Primo vantaggio nel match per l'azzurro: vola sul 30-15, guadagna due palle break e alla prima occasione mette la freccia.

12:34

Musetti ribatte colpo su colpo: 3-3

Munar è aggressivo e vola sullo 0-30 ma il carrarino gioca un game incredibile: quattro punti di fila e sesto game in cassaforte.

12:29

Musetti chiama, Munar risponde: 3-2

Lo spagnolo è molto preciso nelle verticalizzazioni: sul 30 pari, il 26enne iberico mette due punti in fila e passa in vantaggio.

12:24

Musetti non molla di un centimetro: 2-2

L'azzurro tiene il servizio a zero e ritrova la parità.

12:22

Munar rimette la freccia: 2-1

Lo spagnolo vola sul 40-15, Musetti poi accorcia fino al 30-40 ma il suo dritto va lungo.

12:19

Musetti c'è: 1-1!

Ottimo game per l'azzurro che vola subito sul 40-15, Munar sale fino a 30 ma non basta: è parità dopo due giochi.

12:15

Munar tiene il servizio: 1-0 per lo spagnolo

Parte bene il 26enne iberico che conquista il primo game. Il carrarino conquista solo un 15: per l'azzurro il match è già in salita.

12:10

Musetti-Munar, si parte

Inizia il primo set sul campo 14: lo spagnolo va a servizio.

12:08

Musetti e Munar in campo per il riscaldamento

I due giocatori hanno fatto il loro ingresso sul campo 14, accolti dall'applauso del pubblico. Ora il classico riscaldamento pre-partita e poi si parte!

12:05

Wimbledon, la pioggia dà finalmente tregua

La giornata a Londra è soleggiata, nonostante qualche nuvola, e le temperature si sono alzate: finalmente si può giocare a tennis nelle condizioni migliori possibili dopo una due giorni da incubo, complice il maltempo.

11:55

Berrettini-Sonego e gli altri italiani: orario e dove vederli in tv

Il programma degli azzurri in tv e in streaming. (LEGGI TUTTO)

11:45

Attento Musetti: Munar è la tua bestia nera. I precedenti

Sono ben tre i precedenti tra il carrarino e lo spagnolo, tutti a favore dell'iberico: un solo confronto a livello di massimo circuito, con Musetti sconfitto sulla terra rossa, altri due precedenti a livello Challenger, con il 26enne di Santanyí ancora una volta vincente.

11:42

Sei gli azzurri in campo oggi a Wimbledon

Si parte alle ore 12, sul campo 14, con la sfida tra Musetti e Munar, cancellata ieri dalla pioggia. Si proseguirà poi con l'incrocio tra Arnaldi e Carballes Baena (2-1 per lo spagnolo, in vantaggio 3-2 nel quarto set) non prima delle 13:50, così come il derby azzurro tra Berrettini e Sonego sul campo 12 (il romano è in vantaggio 2-1, si riprende dall'1-1 del quarto set). Poi sarà la volta di Cecchinato che, sul campo 5 (6-4, 1-4 il punteggio parziale) e non prima delle 17:00, sfida il cileno Jarry. Infine, nel tabellone femminile, la Cocciaretto affronterà la spagnola Masarova (a partire dalle 16:00).

11:30

Wimbledon, al via la quarta giornata

Grande attesa per la quarta giornata dello Slam londinese, con un occhio allo 'spettro' maltempo: sette le sfide interrotte ieri dalla pioggia e slittate in data odierna. Saranno quindi ben 59 le partite complessive che verranno disputate quest'oggi tra tabellone maschile e femminile.

Wimbledon, Londra (Inghilterra)