Badosa, imbarazzo in conferenza stampa a Wimbledon: "Ma ho perso"

LONDRA (INGHILTERRA) - Una giornata da dimenticare a Wimbledon per la spagnola Paula Badosa, che dopo essere stata costretta a ritirarsi per un problema alla schiena nel match di secondo turno contro Marta Kostyuk (con il punteggio sul 6-2, 1-0 in favore della 21enne ucraina, n. 36 Wta) ha dovuto affrontare una conferenza stampa decisamente surreale .

Badosa, 'gaffe' dell'intervistatore in conferenza

"Complimenti per la vittoria" è il 'benvenuto' che le dà un giornalista, mentre lei sbarra gli occhi incredula e risponde: "Ho perso". "Non ha vinto?" chiede ancora l'intervistatore, che prova dunque a passare oltre commettendo però un'altra 'gaffe': "Negli ultimi tempi ha perso diverse partite per infortunio, qual è il livello della sua condizione e della sua fiducia?". Una domanda che lascia ancora più sgomenta la 25enne spagnola (n.25 del ranking), fidanzata del collega greco Stefano Tsitsipas: "Mi sono appena ritirata e dunque non sono nella mia miglior forma - conclude sconsolata -. Spero di poter stare meglio".