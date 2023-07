Melissa Satta in apnea in tribuna: la tensione prima del punto vincente di Berrettini

WIMBLEDON (LONDRA) - Matteo Berrettini vince ancora, batte Zverev in tre set (6-3, 7-6, 7-6) e si qualifica agli ottavi di finale dove incontrerà il numero uno al mondo Carlos Alcaraz . Un match giocato in modo egregio dall'azzurro che pure ha vinto il terzo set giocando punto a punto contro l'avversario fino alla vittoria nel tie-break.

Melissa Satta, la reazione prima del punto decisivo

Sugli spalti a sostenere il tennista romano c'era anche la sua dolce metà Melissa Satta che ha seguito tutto il match non senza un particolare coinvolgimento. Nel momento più duro, prima del punto decisivo per la vittoria, la showgirl è stata inquadrata in completa apnea per la tensione che si è poi sciolta in un'esultanza dopo il successo dell'azzurro.