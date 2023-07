Incredibile a Wimbledon: Lehecka fa canestro nel bicchiere sugli spalti

LONDRA - Wimbledon continua a regalare emozioni . È arrivato ora al momento dei quarti di finale, che vedono Sinner come l'ultimo italiano rimasto dopo la sconfitta di Berrettini contro Alcaraz . Tra colpi impossibili e rimonte, c'è spazio anche per alcuni siparietti divertenti , come quello accaduto durante la sfida tra Lehecka e Medvedev .

Lehecka fa canestro nel bicchiere di un tifoso!

Il match ha visto trionfare il russo, volato ai quarti di finale dopo il ritiro di Jiri Lehecka costretto a fermarsi sul 6-4, 6-2. Per colpa di un problema di vesciche ai piedi, il tennista ceco non è riuscito a regalare una sfida emozionante al pubblico inglese. Lehecka però, prima di ritirarsi, ha dato vita ad uno dei momenti più curiosi e divertenti del torneo londinese. Durante il primo set ha risposto malissimo su un servizio di Medvedev, mandando la palla altissima in tribuna. Dal pubblico si è sollevato subito un applauso e una risata che non è stata immediatamente compresa dai commentatori e dai tennisti in campo. Poi le telecamere hanno mostrato il motivo di tanta ilarità: la palla colpita da Lehcka ha fatto "canestro" nel bicchiere, peraltro mezzo pieno, di un tifoso, che ha mostrato divertito a tutti il "bersaglio incredibile" del tennista ceco.