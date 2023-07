Diretta Wimbledon, semifinali femminili: apre Svitolina-Vondrousova, segui LIVE

14:10

Svitolina-Vondrousova: si parte alle 14.30

Il match, valido per la prima semifinale del torneo femminile, tra Svitolina e Vondrousova inizierà a breve

14:05

Wimbledon, semifinale tra le sorprese del torneo

Aprono le semifinali femminili la sfida tra Elina Svitolina e Marketa Vondrousova, le due sorprese di questo torneo: l'ucraina è entrata con una wild card ed è la numero 76 del ranking, mentre la ceca si trova alla 42ª posizione della classifica.

13:50

Wimbledon, Alcaraz e Medvedev in semifinale

Si è chiuso ieri il programma maschile dei quarti di finale, consegnandoci l'ultima semifinale: Alcaraz sfiderà Medvedev.

13:40

Sinner-Djokovic, dove vederla in tv e streaming

Cresce l'attesa anche per le semifinali maschili, in programma domani venerdì 14 luglio, e soprattutto per la sfida tra Sinner e Djokovic. Ecco come seguirla in tv e streaming.

13:30

Svitolina-Vondrousova aprono la giornata

Tutto pronto per le semifinali femminili di Wimbledon: ad aprire la giornata il match tra Svitolina e Vondrousova.

Wimbledon - Londra