Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon: dove vederla in tv

WIMBLEDON - Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon, la prima in carriera in un torneo del Grande Slam. L'azzurro ha eliminato in quattro set il russo Safiullin (6-4, 3-6, 6-2, 6-2), mentre Djokovic ha sconfitto nei quarti di finale Rublev, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4, 6-3.