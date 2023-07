Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon: data e orario della sfida

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Jannick Sinner ha raggiunto le semifinali del torneo di Wimbledon. A separarlo dalla finalissima c'è ora solo la sfida contro Novak Djokovic, che ha sconfitto nei quarti il russo Rublev in quattro set. Sinner ha raggiunto per la prima volta nella sua carriera una semifinale del torneo del Grande Slam ed ora affronterà il numero due al mondo (che nel 2021 sconfisse in finale Matteo Berrettini).