Wimbledon, tutti i record di Djokovic spezzati dalla vittoria di Alcaraz

WIMBLEDON (LONDRA) - Alla fine anche un campione come Novak Djokovic si è dovuto arrendere di fronte ad uno straordinario Carlos Alcaraz . La finale di Wimbledon tra lo spagnolo e il serbo entra di diritto nella storia del tennis , con una lotta carica di emozioni e tensione . Da una parte tutta la gioia di Alcaraz, sempre più in ascesa, e dall'altra la delusione di Nole , che vede numerosi record spezzarsi dopo questa sconfitta.

Djokovic, rimandato l'ottavo Wimbledon

Alcaraz ha fermato il sogno di Djokovic di vincere il suo ottavo Wimbledon, numero che gli avrebbe permesso di raggiungere il grande rivale Roger Federer. Rimandato, inoltre, il suo 24° trionfo Slam. Lo spagnolo ha poi interrotto una striscia di ben dieci anni, infliggendo al serbo la sua prima sconfitta sul Campo Centrale di Wimbledon dal 2013.

Djokovic, tutti i record distrutti da Alcaraz

Non solo questi. La sconfitta in finale contro Alcaraz infatti ha fermato a 34 il numero di vittorie di fila a Wimbledon di Djokovic. Vista l'età, il serbo non avrà mai più l'occasione di superare Federer sull'erba londinese, dove lo svizzero è arrivato addirittura a 41 vittoria di fila. Interrotta anche la serie di tie-break vinti nei Grandi Slam da Djokovic, che si ferma a 15 dopo quello perso nel secondo set contro Alcaraz. Il serbo aveva anche una striscia di 104 vittorie nei tornei Slam dopo aver vinto il primo set. Anche questa, distrutta dallo spagnolo.