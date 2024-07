Fognini e Musetti diretta Wimbledon: segui il tennis oggi LIVE

16:25

Fognini manda avanti il set: 5-5

Il match riparte con Fognini che tiene il servizio e manda avanti il set: ora 5-5.

16:21

Fognini-Bautista Agut: si riparte

Ricomincia la sfida tra Fognini e Bautista Agut: l'azzurro al servizio, si riparte dal 4-5 per lo spagnolo nel quarto set. IL PUNTEGGIO LIVE

16:18

Wimbledon, è il momento di Musetti!

Mentre Fognini sta scendendo in campo, termina anche il match femminile e si libera il campo 14: è il momento di Lorenzo Musetti, che sfiderà l'argentino Comesana.

16:11

Fognini riparte al servizio

Si ripartirà al quarto set, sul punteggio di 4-5 con Fognini al servizio e dunque la possibilità di portare avanti il set.

16:04

Wimbledon, termina il doppio: tocca a Fognini!

Termina la sfida di doppio, si libera il campo 16 per Fabio Fognini e la ripresa della sua sfida contro Bautista Agut.

16:00

Wimbledon, Musetti e Fognini si preparano

I match sui campi 14 e 16 stanno per terminare: sta per arrivare il momento di Musetti e Fognini.

15:45

Wimbledon, Musetti e Fognini aspettano il loro turno

Musetti scenderà in campo dopo il femminile tra Krejicova e Bouzas (6-0, 1-1), mentre Fognini giocherà dopo il doppio tra Mahut-Mansouri e Stalder Vukic (6-4, 5-4).

15:43

Wimbledon, i tennisti tornano in campo

Stanno ricominciando tutti i match sospesi, il programma può finalmente andare avanti.

15:34

Wimbledon, ci siamo: stanno per ripartire i match

Si ferma finalmente la pioggia e i campi si preparano per la ripartenza dei match: sta per ricominciare il programma.

15:20

Musetti sfida Comesana, la sorpresa del torneo

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 25 del tabellone, sfiderà la rivelazione del torneo ovvero l'argentino Francisco Comesana, che al debutto ha eliminato in quattro set Andrey Rublev.

15:10

Fognini riparte in vantaggio contro Bautista-Agut

Per Fabio Fognini si tratterà di completare l'opera nella sfida interrotta per pioggia contro Roberto Bautista Agut. Si ripartirà dal risultato di 6-7(6) 6-3 7-5 4-5 in favore del ligure.

15:00

Wimbledon, la pioggia non si ferma

La pioggia non da tregua e l'orario di inizio slitta ancora: ora è fissato per le 15:30.

14:45

Wimbledon, soltanto due partite in corso

Il programma è stato interrotto per la pioggia che è tornata a cadere su Londra. Partite sospese sui campi esterni dell'All England Club, sono in corso solo due partite: Shapovalov-Shelton sul campo Nº 1 e sul Centre Court dove Zverev sta iniziando la propria partita contro Norrie.

14:35

Wimbledon, partite sospese per pioggia

La pioggia torna a minacciare il progamma odierno: partite sospese nei campi sprovvisti di copertura. Si gioca soltanto sul Centre Court e sul campo nº 1

14:30

Wimbledon, il percorso di Bautista-Agut

Lo spagnolo Roberto Bautista-Agut ha conquistato l'accesso al terzo turno di Wimbledon battendo all’esordio il tedesco Maximilian Marterer in tre set (6-3, 6-1, 6-4) ed eliminando successivamente Lorenzo Sonego in quattro set (3-6, 6-3, 6-3, 6-4).

14:15

Wimbledon, il percorso di Fognini

Fabio Fognini ha vinto la sua partita d’esordio sui campi dell’All England Club battendo all’esordio il francese Luca Van Assche per 3-0 (6-1, 6-3, 7-5) e successivamente ha continuato il proprio persorso a Wimbledon superando in quattro set il norvegese Casper Ruud (6-4, 7-5, 6-7, 6-3).

14:00

Fognini vs Bautista-Agut, il bilancio

Fabio Fognini e Roberto Bautista Agut si sono già sfidati in dieci occasioni. L’italiano ha vinto sette incontri, lo spagnolo le restanti tre sfide tre occasioni. L’ultimo incrocio trai due tennisti risale al 2019 - a Parigi - con l’italiano capace di imporsi al Roland Garros in quattro set.

13:45

Wimbledon, teloni rimossi dai campi

Fra pochi minuti dovrebbe iniziare il programma odierno del torneo di Wimbledon. Sui campi esterni dell'All England Club sono stati rimossi i teloni di protezione per preservare l'erba, a breve l'inizio degli incontri.

13:30

Wimbledon, Fognini-Bautista seconda partita sul campo nº 14

Il programma di Wimbledon anche oggi partirà con un sensibile ritardo. La partita di Fabio Fognini contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut è prevista sul campo nº 14 e sarà la seconda sfida in programma dopo l’incontro tra la spagnola Jessica Bouzas Maneiro e la ceca Barbora Krejcikova.

13:15

Wimbledon, attesa per Djokovic

Oltre alle partite di Fabio Fognini e Lorenzo Musetti, il programma odierno prevede anche gli incontri di Novak Djokovic opposto all’australiano Alexei Popyrin e di Alexander Zverev che aprirà il programma sul Centre Court sfidando il britannico Cameron Norrie.

13:00

Wimbledon, programma posticipato alle 13.30

Ancora teloni sui campi esterni dell'All England Club: la pioggia continua a scendere su Londra, il programma è stato nuovamente posticipato alle 13.30.

12:45

Wimbledon, il programma della giornata

Il programma di Wimbledon - pioggia permettendo - si aprirà con la sfida Fils-Safiullin, l’italiano Fabio Fognini è atteso in campo non prima delle 13 per sfidare lo spagnolo Roberto Bautista Agut mentre Lorenzo Musetti non dovrebbe scendere in campo prima delle 14.00 contro l’argentino Francisco Comesana.

12:30

Wimbledon, il meteo su Londra

Nella giornata odierna le previsioni non appaiono incoraggianti: la pioggia turba il programma del torneo londinese. L’inizio delle partite è stato rinviato alle ore 13.00.

