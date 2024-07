Sinner, ottavi Wimbledon: avversario, orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Battendo Miomir Kecmanovic nel match che ha chiuso il programma sul Centre Court nel day 5 di Wimbledon , Jannik Sinner ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale dello Slam londinese per il terzo anno consecutivo. Il numero uno del mondo si è reso protagonista di una grande prestazione riuscendo ad imporsi in poco più di un'ora e mezza di gioco e attende ora di conoscere il nome del suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra Ben Shelton e Denis Shapovalov , interrotta per pioggia dopo appena 5 game sul risultato di 3-2 in favore dello statunitense.

Sinner, quando si giocano gli ottavi

Il match tra Sinner e il vincitore della sfida tra Denis Shapovalov e Ben Shelton si disputerà domenica 7 luglio sul Centre Court di Wimbledon con orario ancora da definire.

Sinner, i precedenti con Shapovalov e Shelton

Se con Denis Shapovalov c'è un solo precedente, quello vinto dal canadese al primo turno degli Australian Open 2021 per 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4, Jannik Sinner e Ben Shelton si sono già incrociati in tre occasioni nel corso della loro carriera. L'azzurro è avanti 2-1 nei confronti diretti: ha vinto agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells di quest'anno per 7-6(4) 6-1 e al primo turno del torneo di Vienna del 2023 per 7-6(2) 7-5. Lo statunitense ha vinto il primo confronto: 2-6 6-3 7-6(5) agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai nel 2023.

Sinner, dove vedere gli ottavi in tv

L'incontro tra Jannik Sinner e il vincitore della sfida tra Ben Shelton e Denis Shapovalov sarà offerto in diretta tv esclusiva dall'emittente Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Sky propone 6 canali dedicati soltanto a Wimbledon per tutto il periodo di svolgimento dei Championships ai suoi abbonati: Sky Sport Wimbledon, dal 252 al 257 del telecomando. La sfida sarà disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni scaricabili e utilizzabili dagli abbonati ai servizi.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – € 71.750 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 110.438 (45 punti)

TERZO TURNO – € 169.814 (90 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 268.377 (180 punti)

QUARTI DI FINALE – € 445.317 (360 punti)

SEMIFINALE – € 849.071 (720 punti)

FINALISTA – € 1.662.518 (1200 punti)

CAMPIONE – € 3.206.285 (2000 punti)