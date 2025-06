Punto clamoroso di Fognini contro Alcaraz: la reazione di Beckham è inaspettata. E il pubblico di Wimbledon...

La sfida di primo turno sul Centrale di Wimbledon tra Fabio Fognini e Carlos Alcaraz si è rivelata molto più equilibrata del previsto. Tutto lasciava pensare a un comodo successo in tre set dello spagnolo, vincitore delle ultime due edizioni dello Slam londinese, invece il nativo di Arrma di Taggia si è affidato al suo sconfinato talento per dare del filo da torcere all'avversario. Dopo un primo set lottato, ma perso all'ultimo (7-5), Fognini ha conquistato il secondo al tie-break, ripristinando l'equilibrio. Tuttavia è nel terzo parziale che Fabio ha messo a segno il colpo del match, beffando Alcaraz proprio quando quest'ultimo serviva per chiudere il set, sul 5-3. Il punto è stato talmente spettacolare che tutto il pubblico del Centrale si è alzato in piedi per una standing ovation e ha continuato ad applaudire a scena aperta Fabio anche quando il gioco stava per riprendere. E' stata però la reazione di David Beckham a catturare l'attenzione.

L'espressione di Beckham

Appassionato di tennis e presente nel Royal Box, al termine del 15 più bello della partita le telecamere hanno indugiato proprio sull'ex calciatore. Sempre elegante, in occhiali da sole e giacca e cravatta, Beckham non si è scomposto più di tanto, tuttavia sul suo viso è comparsa un'espressione che non lascia spazio a interpretazioni. La sua smorfia, come a voler dire 'niente male', rappresenta esattamente ciò che sta accadendo sul Centrale, con Fognini capace di creare mettere in difficoltà Alcaraz nonostante partisse quasi spacciato alla vigilia. Sul talento di Fabio non c'erano dubbi e mai ci saranno. Di contro, non bisogna dimenticare che in stagione non ha vinto neppure un match a livello ATP e sta affrontando sul palcoscenico più importante del mondo un avversario che vanta più titoli (4) che sconfitte (3) su erba. Quello che sta facendo, perciò, non è affatto normale.