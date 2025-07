Cosa ha avuto Musetti, l'analisi è inquietante: "Come uno zombie, il virus mi ha svuotato"

Non è andato come sperato il torneo di Wimbledon per Lorenzo Musetti, sconfitto al primo turno da Nikoloz Basilashvili. L'azzurro è riuscito a conquistare un set, ma ha ceduto in quattro, salutando anzitempo i prati londinesi. Una sconfitta per certi versi annunciata considerando le condizioni fisiche di Musetti, che non giocava un match dalla semifinale del Roland Garros contro Alcaraz, quando si era ritirato per un problema all'adduttore. Lorenzo ci ha comunque voluto provare, specialmente dopo la fatica fatta per recuperare in tempo per il torneo, tuttavia si è dovuto arrendere all'avversario. Intervenuto in conferenza stampa, il carrarino è apparso amareggiato per il risultato, tuttavia era consapevole del suo stato e non ha avuto più di tanto da rimproverarsi.