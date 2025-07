Per Djokovic Wimbledon è un inferno: "Cercavo solo di sopravvivere. Ho preso delle pillole e..." 

Novak Djokovic ha debuttato a Wimbledon con una vittoria in quattro set ai danni del francese Muller, tuttavia il match è stato più complicato del previsto. Il sette volte vincitore del torneo ha infatti dovuto fare i conti con un problema fisico , tanto da richiedere l'intervento del medico. Nel terzo set, sul punteggio di 2-1 in favore di Muller, il serbo ha fatto ricorso all'assistenza medica per farsi dare delle pillole . Nell'intervista post-match ha spiegato che si trattava di un problema di stomaco, una sorta di virus intestinale piuttosto grave, al punto che ha rischiato di compromettere la sua partita. Djokovic ha precisato di non aver mai pensato di ritirarsi, tuttavia ha vissuto dei minuti poco piacevoli. Fortunatamente le pillole che ha preso lo hanno aiutato e dopo 3 ore e 20 minuti ha staccato il biglietto per il secondo turno.

Il racconto di Djokovic

"Sono felice di aver vinto, ma sono devastato in questo momento - ha spiegato il serbo in conferenza stampa - Sono passato dal sentirmi davvero bene, nel primo set, a sentirmi davvero male, come non mi captiava da molto tempo. Ho avuto problemi di stomaco ed eo senza energie. Non ho potuto far altro che cercare di sopravvivere in campo per un bel po'". Con il passare del tempo, però, le cose sono migliorate e Djokovic è riuscito a chiudere il match: "Dopo un po' l'energia è tornata e sono riuscito a giocare di nuovo da fondo, come nel primo set. Penso di poter essere soddisfatto della mia prestazione: mi sentivo bene in campo e ho servito davvero bene. Quello è stato probabilmente ciò che ha fatto la differenza". D'altronde ha scagliato 22 ace, come dargli torto...