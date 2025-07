Bellucci diretta Wimbledon: segui la partita contro Norrie. Tennis oggi LIVE

15:00

Bellucci batte Lehecka a Wimbledon e il suo coach cita Claudio Ranieri: "Godo come un riccio..."

Le parole di Fabio Chiappini dopo la sorprendente vittoria del tennista azzurro contro il numero 25 del mondo, ora qualificato al terzo turno sull'erba londinese. LEGGI TUTTO

14:50

Bellucci-Norrie, i precedenti

C'è un solo confronto diretto tra i due e risale al Masters 1000 di Montecarlo dello scorso aprile: nel primo turno delle qualificazioni l'azzurro ebbe la meglio in tre set: 6-4, 2-6, 6-3 il punteggio per Mattia dopo due ore di battaglia.

14:40

Wimbledon, dove vedere Bellucci-Norrie in tv e streaming

La 138ª edizione del torneo di Wimbledon è trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Saranno i 11 canali dedicati allo Slam londinese: Sky Sport Tennis, che trasmetterà le partite del Centre Court; Sky Sport Arena, con i match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno e infine canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre Sky Sport 4K. Infine, con Sky Sport Mix si potrà accedere a Diretta Wimbledon.

14:30

Wimbledon, Bellucci sfida Norrie

La sfida tra l'azzurro e il britannico si disputa oggi - venerdì 4 luglio - ed è la seconda in programma sul Campo 1 dopo il match del singolare femminile tra la francese Parry e l'inglese Kartal. Inizio della partita fissato non prima delle ore 15:00.

Campo 1, Wimbledon