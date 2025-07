Sinner, ottavi Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Non c’è due senza tre per Jannik Sinner, che dopo Nardi e Vukic ha liquidato in tre comodi set anche lo spagnolo Pedro Martinez ed è approdato agli ottavi di Wimbledon per il quarto anno consecutivo. A senso unico il match sul Centrale, dove il numero uno al mondo è stato superiore fin dall’inizio e ha prevalso con un severo 6-1 6-3 6-1 in meno di due ore di gioco. Sinner prosegue dunque il suo cammino sui prati di Church Road e attende di scoprire il prossimo avversario, che uscirà dalla sfida che vede opposti Grigor Dimitrov e Sebastian Ofner. Jannik partirà favorito a prescindere, anzi queste prime partite non hanno fatto altro che confermare come – insieme ad Alcaraz e Djokovic – sembri avere almeno una marcia in più rispetto a tutti gli altri.