Sinner e il colpo impossibile contro Vukic, Pescosolido in diretta: "Non ci credo...". E Cahill reagisce così...

LONDRA (REGNO UNITO) - Se in tanti tra gli addetti ai lavori ( compreso Toni Nadal ) danno Carlos Alcaraz come il grande favorito di Wimbledon, Jannik Sinner fa parlare il campo e dopo aver vinto agevolmente al debutto il derby azzurro contro Luca Nardi si è poi sbarazzato senza affanni del 29enne australiano Aleksandar Vukic (n.93 Atp) nel secondo turno dello Slam londinese, dando spettacolo sull'erba del centrale.

Wimbledon, standing ovation sul centrale per Sinner

Standing ovation del pubblico, ma anche dei suoi coach Cahill e Vagnozzi, in particolare nell'ultimo game della partita quando il numero uno del mondo ha annullato una palla break con uno splendido dritto a incorciare, un colpo con un livello di difficoltà estremo. Vukic è rimasto senza parole e questo è stato il commento in diretta dell'ex tennista Stefano Pescosolido durante la cronaca in diretta di 'Sky Sport': "No, dai vabbé. Ma cosa ha fatto? Ma ha fatto una cosa spaziale, spaziale!". Scampato il pericolo poi, Sinner ha chiuso i giochi e ora punta al terzo turno in cui affronterà il 28enne spagnolo Pedro Martinez (n.52 Atp), che si è invece qualificato battendo in tre set l'argentino Mariano Navone (n.91 Atp).