Sinner troppo forte, il gesto di Martinez al suo box sugli spalti dice tutto

Jannik Sinner non ha lasciato scampo a Pedro Martinez nel match di terzo turno di Wimbledon, ma quantomeno gli ha lasciato un game per set. 6-1 6-3 6-1 il punteggio in favore del numero uno al mondo, che ha ottenuto la terza vittoria del torneo - dopo quelle, altrettanto nette, ai danni di Luca Nardi e Aleksandar Vukic - e sempre in meno di due ore di gioco. Non a caso, come spesso accade durante alcuni match di Sinner, il momento in cui il pubblico del Centrale di Wimbledon si è maggiormente scaldato è stato quando l'avversario è uscito indenne da uno dei tanti momenti di difficoltà ed è riuscito a muovere il punteggio. E' accaduto anche in occasione di questo incontro, con Jannik che ha "graziato" Martinez, il quale ha salvato due match point e ha fatto un gesto in direzione del suo box, diventato presto virale.