Djokovic e la somiglianza tra lui e Sinner: "Usa pure la mia racchetta…"

Novak Djokovic è stato uno dei grandi protagonisti della prima settimana a Wimbledon. Il sette volte campione del torneo ha infatti ottenuto comode vittorie ai danni di Muller, Evans e Kecmanovic ed è approdato agli ottavi senza faticare. Pur essendo ancora Sinner e Alcaraz i favoriti per il titolo, Nole ha dimostrato di essere competitivo e di rappresentare un avversario che nessuno vuole trovare sulla sua strada. In occasione della conferenza stampa dopo l'ultima vittoria, una delle domande che gli è stata posta riguarda proprio Jannik Sinner, spesso paragonato a lui soprattutto per lo stile di gioco. Djokovic ha effettivamente riconosciuto una certa somiglianza tra i due, raccontando anche di quando ha condiviso il campo con lui per la prima volta e di come lo abbia influenzato.