Ivanisevic snobba Sinner: "A Wimbledon non vincerà lui. E neanche Alcaraz…"

Dopo la breve collaborazione con Rybakina, Goran Ivanisevic è tornato nel circuito nelle vesti di allenatore. Stavolta lo ha fatto in quello maschile al fianco di Stefanos Tsitsipas, che sta vivendo il periodo più difficile della sua carriera - tanto da essere scivolato fuori dai primi 20 - e ha chiesto aiuto all'ex tennista croato per tentare di tornare ad alti livelli. Il sodalizio non è iniziato col piede giusto per via dei problemi fisici con cui è alle prese il greco, costretto al ritiro in occasione del match di primo turno a Wimbledon. Tuttavia, secondo Ivanisevic anche il miglior Tsitsipas avrebbe difficoltà a competere con Sinner e Alcaraz: "Penso che Stefanos possa stare sicuramente in top 10, ma al momento tutti sono molto lontani da Sinner e Alcaraz. Lo ha dimostrato la finale del Roland Garros".