Sinner cancella l'allenamento di oggi a Wimbledon: le condizioni dopo l'infortunio al gomito

Wimbledon, Sinner annulla l'allenamento dopo i controlli al gomito

La seduta era stata programmata per le ore 16 di Londra (le 17 italiane) dal numero uno del mondo, che in mattinata si è sottoposto a una risonanza magnetica per chiarire l'entità del problema al gomito causato dalla caduta che lo ha visto sfortunatamente protagonista nel match degli ottavi contro Grigor Dimitrov (vinto dall'azzurro per il ritiro del bulgaro, a sua volta infortunato). Delusi i tanti tifosi e fotografi che avevano affollato il campo dove Sinner avrebbe dovuto allenarsi.