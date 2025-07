Come sta Sinner, il dettaglio che fa ben sperare i tifosi. La situazione del gomito e cosa può succedere oggi

Come sta Jannik Sinner? È la domanda che da ieri sera si fanno tutti i tifosi italiani. Detto che non c'è solo l'aspetto fisico da tenere in considerazione, in questo momento la priorità riguarda le condizioni del gomito che ieri sera gli ha impedito di giocare bene contro Dimitrov. Se Sinner è ai quarti di Wimbledon è solo perché il suo avversario si è ritirato e questo Jannik lo sa. Così come sa che, senza un fisioterapista personale, recuperare non è così scontato. Eppure c'è un dettaglio che fan ben sperare i tifosi.