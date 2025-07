Sinner-Dimitrov diretta Wimbledon: segui l’ottavo di finale di tennis live

LONDRA (Regno Unito) - Dopo aver battuto Martinez , Sinner torna in campo per affrontare il bulgaro Dimitrov . L'italiano viene da tre successi in tre set contro Nardi, Vukic e Martinez, con un totale di soli 17 game persi fin qui a Wimbledon. Anche le prime uscite di Dimitrov si sono rivelate particolarmente comode, con il 34enne che ha battuto Nishioka, Moutet e Ofner perdendo solamente un set contro il francese. Adesso però si alza il livello per il numero ventuno della classifica Atp, che per la sedicesima volta in carriera affronterà il primo del ranking. Segui la sfida in diretta sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

19:40

Sinner-Dimitrov: tutti i precedenti

Sinner e Dimitrov si sono già incontrati in 5 precedenti, il primo tra questi vinto dal bulgaro agli Internazionali di Roma del 2020. Da quel momento in poi il successo è sempre andato a Sinner, che in 3 occasioni lo ha battuto sul cemento, 2 volte a Miami e 1 a Pechino, e nel 2024 lo ha battuto anche sulla terra rossa del Roland Garros. Negli ultimi due incontri Sinner non ha mai concesso nemmeno un set al suo avversario.

19:33

Si avvicina il momento di Sinner

Si è conclusa la sfida tra Andreeva e Navarro, la 18enne russa ha ottenuto un successo in due set nel giro di un'ora e diciassette minuti. Sinner e Dimitrov scaldano i motori, tra qualche minuto il loro ingresso in campo.

19:30

Djokovic e la somiglianza tra lui e Sinner: "Usa pure la mia racchetta…"

Il tennista serbo, che oggi ha eliminato De Minaur strappando un pass per i quarti di finale, ha riconosciuto come Jannik sia simile a lui in termini di stile di gioco ma non solo. RECUPERA LE SUE PAROLE

19:20

Il calendario di Sinner si infittisce: torna il Six Kings Slam, il torneo con un montepremi stratosferico

Dopo aver vinto l'edizione inaugurale lo scorso anno, il numero uno al mondo sarà presente anche nel 2025. LEGGI L'ARTICOLO

19:10

Sinner troppo forte, il gesto di Martinez al suo box sugli spalti dice tutto

Nella partita precedente di Sinner il suo avversario, dopo aver vinto un game, ha guardato in direzione del suo coach: ciò che ha fatto è l'ennesima dimostrazione della superiorità di Jannik. SCOPRI COSA È SUCCESSO

19:05

Sinner-Dimitrov: quando inizia la partita

Prosegue l'attesa per l'inizio della sfida tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. I due si affronteranno sul centrale al termine della sfida tra Andreeva e Navarro, attualmente 2 game a 1 in favore della 18enne russa che ha già vinto il primo set.

19:00

Sinner, Sonego, Cobolli e la statistica mai vista prima a Wimbledon: momento storico per l'Italia

Il trio di tennisti azzurri ha stabilito un nuovo record, un traguardo storico per il tennis italiano. LEGGI L'ARTICOLO

18:50

Cobolli si allena con Sinner, la gag finale finisce su Tik Tok

I due azzurri si sono preparati insieme per le rispettive partite di Wimbledon. E qualcuno si è stancato tanto... SCOPRI DI PIÙ

18:40

Roddick esalta Sinner: c'è un aspetto che l'ha lasciato a bocca aperta

Dopo aver visto dal vivo Jannik a Wimbledon contro Martinez, l'ex tennista americano ne ha esaltato una qualità in particolare, arrivando a definirlo: "Diverso da qualsiasi essere umano". APPROFONDISCI

18:32

Sinner-Dimitrov, ottavi Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista azzurro ha raggiunto la seconda settimana dello Slam londinese e lo ha fatto senza perdere neppure un set: ecco le informazioni sulla sua prossima sfida. LEGGI L'ARTICOLO

Wimbledon, Londra