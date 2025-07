Djokovic e quel consiglio a Sinner dopo i problemi a Wimbledon: "Sa cosa deve fare. Non devo dire io a Cahill come..."

Djokovic sui problemi di Sinner: "Penso che..."

Il campione serbo era intervenuto in diretta durante il match: "Penso che una cosa molto importante per Sinner sia cercare di trovare una stabilità - le prime parole sul pesante parziale prima del ritiro di Dimitrov -. Anche io ho iniziato molto male il mio match e penso che ora stia succedendo qualcosa di simile a lui. Uno dei suoi punti di forza più grandi è la sua mentalità in campo ed è sempre molto concentrato. Credo che debba gestire i nervi e semplicemente cercare di entrare in partita, resettare. Questa è una delle cose che sa fare". Poi ancora Djokovic, che sfiderà Flavio Cobolli ai quarti di Wimbledon: "Dal punto di vista del gioco, beh, Darren Cahill è nel suo angolo, e non ho certo bisogno di dire io a Darren come allenare il suo giocatore. È lì perché è un numero uno, ha vinto tanti Slam con diversi giocatori, non solo con Jannik, Darren ha lavorato con Agassi, con tanti altri, quindi… sono sicuro che lui sappia cosa fare, e anche Jannik sa dentro di sé cosa deve fare, penso, per provare a cambiare l’inerzia".