Sinner si ritira da Wimbledon per il problema al gomito? Solo in un caso…

Jannik Sinner ha recuperato dall’infortunio al gomito? Sarà in grado di affrontare Ben Shelton? Con il calare della notte londinese, nessuno è stato in grado di rispondere con certezza ai quesiti che hanno paralizzato l’Italia del tennis, mentre il resto del mondo si "distraeva" con ciò che il campo aveva da offrire nella giornata di ieri. Comprensibili entrambe le prospettive, così come non stupisce che non sia stata annunciata una decisione affrettata, con una notte di riposo a disposizione e più di mezza giornata di margine prima del quarto di finale, in programma come secondo match su Campo 1 (dalle 14 italiane), dopo il quarto femminile tra Swiatek e Samsonova.