Alessandra Mastronardi a Wimbledon senza il marito: "È finita, anno difficile"

Anche Alessandra Mastronardi a Wimbledon. L'attrice è volata nei giorni scorsi a Londra, dove viveva fino a poco tempo fa, per assistere alla partita tra Jannik Sinner e Ben Shelton . Per l'occasione l'ex volto dei Cesaroni ha sfoggiato un look che ha saputo coniugare eleganza raffinata e spirito sportivo. Il completo Ralph Lauren - sponsor ufficiale del torneo - indossato dalla Mastronardi è composto da un top bustier e dei pantaloni culottes larghi, entrambi realizzati in un raffinato tessuto bianco panna a righe verticali nere, che slanciano la figura e richiamano le tradizionali divise da tennis degli anni d’oro. Ai piedi un paio di sneakers bianche con traforature a motivo floreale, che contribuiscono a dare al look un’aria casual chic, perfetta per una giornata sugli spalti di Wimbledon. Alessandra ha completato l'outfit con un maglione a trecce color panna stile college appoggiato con disinvoltura sulle spalle.

Il matrimonio di Alessandra Mastronardi è finito

Alessandra Mastronardi si è presentata a Wimbledon con un'amica: nessuna traccia del marito Gianpaolo Sannino. Anzi, ex. La stessa attrice ha confermato di recente la separazione dopo lunghi mesi di silenzio e gossip. La rottura tra i due sarebbe arrivata dopo solo otto mesi di matrimonio. “Mantenere riserbo serve a proteggere me e le persone che amo e ho sempre fatto il possibile per riuscirci”, ha raccontato al settimanale Grazia. “Nei momenti pubblici i miei compagni sono sempre stati accanto a me e le gioie sono state partecipate. Ma è stato un anno difficile quello appena trascorso”, ha aggiunto. E ancora: “Non è un segreto che io mi sia sposata poco tempo fa e non è un segreto che sia finita. Succede, nessuno si augura che accada con questi tempi, però, ahimé, ci sono cose che nessuno si aspetta e avrebbe mai voluto”.

Alessandra Mastronardi si è separata

Ad oggi restano ignoti i motivi della rottura tra Alessandra Mastronardi e l'ex marito. I due erano convolati a nozze diciassette anni dopo il primo incontro. Un amore di gioventù ritrovato in età adulta ma questa romantica storia non ha avuto un lieto fine. Secondo alcune indiscrezioni l'attrice sarebbe tornata nell'ultimo periodo tra le braccia di Ross McCall, l'attore inglese al quale è stata legata sei anni prima di sposare Sannino. Per il momento, però, nessuna conferma dai diretti interessati.