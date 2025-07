Kate Middleton, lacrime a Wimbledon: così ha infranto le regole reali

Kate Middleton ha infranto il protocollo reale a Wimbledon . La Principessa del Galles ha compiuto un gesto eclatante, non previsto dall'etichetta reale. Come riportano i media inglesi, tutto è accaduto nel 2023, quando Kate si trovò a consolare la tennista Ons Jabeur che aveva perso la finale contro Markéta Vondroušová . L'atleta tunisina non riuscì a trattenere le lacrime durante la premiazione. E così la moglie del Principe William cercò di incoraggiarla e alla fine, infrangendo il protocollo reale , la strinse a sé in un caloroso abbraccio. “Ovviamente, è stata molto gentile. Non sapeva se poteva abbracciarmi o no. Le ho detto che gli abbracci sono sempre benvenuti da parte mia”, raccontò successivamente la Jabeur. Lady Middleton ha infranto il protocollo reale anche nel 2022, quando si presentò a Wimbledon con un vistoso cappello di paglia . Gli ospiti invitati a sedersi nel royal box del Centre Court devono rispettare un dress code che impone alle donne di non indossare copricapi per non oscurare la visuale di chi è seduto dietro di loro. All'epoca la nuora di Re Carlo fu perdonata per questo sgarro, ma solo perché le temperature erano talmente elevate che era impossibile resistere sotto il sole cocente a guardare le partite.

L'importanza di Kate Middleton a Wimbledon

La presenza di Kate Middleton a Wimbledon è diventata uno dei momenti più attesi dell'estate britannica. Kate è la patrona reale dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club dal 2016, un titolo che ha ricevuto dalla Regina Elisabetta, che la posiziona come rappresentante ufficiale della royal family nel mondo del tennis. Col tempo il ruolo di Kate ha acquisito un peso simbolico e mediatico, al punto che la sua apparizione a Wimbledon è ormai percepita come un importante evento istituzionale. La Principessa ha dato una rinnovata vitalità, riuscendo ad imprimere il proprio stile. E non a caso un altro degli aspetti più chiacchierati delle sue apparizioni al torneo è il suo look. Kate trasuda sempre eleganza con outfit che strizzano l'occhio allo sport che ama tanto (e che pratica fin da ragazzina). Con look curati nei minimi dettagli, in linea con l'estetica classica del torneo (bianco, verde o toni pastello; tagli sobri e senza tempo), Kate comunica senza parlare: eleganza, rispetto per la tradizione, ma anche un'immagine fresca, moderna e riconoscibile.

L'arrivo di Kate Middleton a Wimbledon 2025

Kate Middleton è una presenza fissa a Wimbledon dal 2011, cioè da quando è sposata con William. Non si è mai persa un’edizione. Prima del cancro, si manifestava nel royal box per assistere ai match più importanti o quelli giocati da tennisti britannici. E poi ricompariva per le partite finali per premiare i vincitori. Quest’anno però non si è ancora fatta vedere al torneo di tennis. Dunque, è probabile che comparirà solo nel weekend, per le finali come accaduto lo scorso anno, quando ha premiato Carlos Alcaraz. Questa riduzione della sua presenza è una conseguenza della malattia. Anche se ha portato a termine la chemioterapia, Kate sta limitando il numero degli eventi a cui partecipa. Riprendersi sì, ma poco a poco.