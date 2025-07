McEnroe e la previsione sulla finale di Wimbledon: "Alcaraz stai attento, Sinner è in momento..."

Si preannuncia estremamente equilibrata la finale maschile di quest'edizione del torneo di Wimbledon, in cui a contendersi il titolo saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Non si sono sbilanciati neppure i bookmakers, ma oggettivamente si fa fatica a farlo, sia perché entrambi i giocatori hanno disputato un torneo notevole - esprimendo un tennis di altissimo livello - sia perché l'ultimo confronto a Parigi si è deciso su una manciata di punti. Alcaraz ha il vantaggio di aver già trionfato nello Slam londinese, due volte, mentre Sinner ha vinto l'unico precedente su questi campi, nel 2022. Nonostante lo spagnolo sia avanti 8-4 nei confronti diretti, Jannik sembra avere tutte le carte in regola per dargli del filo da torcere. Anzi, un ex numero uno al mondo come John McEnroe - oggi opinionista per la BBC - ha messo in guardia Alcaraz in vista della finale.