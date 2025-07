Kate Middleton a Wimbledon, applausi per il gesto da gentiluomo di Matthew McCounaghey  

Matthew McConaughey è sicuramente noto per le sue interpretazioni da Oscar ma la sua ultima apparizione a Wimbledon 2025 ha procurato nei suoi confronti una nuova ondata di ammirazione. L'attore ha attirato l'attenzione di tutti con il suo gentile gesto nei confronti di Kate Middleton , patrona del torneo di tennis vinto quest'anno da Jannik Sinner. Mentre la Principessa, insieme alla sua famiglia, si avvicinava al Royal Box per prendere posto, McConaughey, seduto due file dietro, si è immediatamente alzato in piedi e ha applaudito, riconoscendo la prestigiosa presenza con un caloroso applauso. E quasi sicuramente senza dimenticare la difficile battaglia contro il cancro delle 43enne. Il momento ha rapidamente fatto il giro dei social media, guadagnando elogi a McConaughey, presente a Londra con la moglie, per quello che molti hanno definito un "gesto di classe". "Matthew McConaughey in piedi ad applaudire il Principe e la Principessa di Galles. Che adorabile gentiluomo del sud", ha scritto un ammiratore su X, ex Twitter. Alcuni presenti hanno seguito l'esempio di McCounaghey mentre altri hanno preferito restare seduti. Dopo la finale la stampa inglese ha elogiato anche il comportamento di Carlos Alcaraz che, al momento delle premiazioni, non ha esitato a fare un inchino a Kate in segno di rispetto.

Perché Matthew McCounaghey era a Wimbledon

Matthew McCounaghey a Wimbledon 2025 era seduto nel Royal Box, indubbiamente la parte più prestigiosa del Centre Court. Per due settimane sul palco reale si vedono attori, sportivi, celebrità e personaggi politici. A decidere chi deve essere invitato è l'ex tennista inglese Debbie Jevans, presidente dell'All England Lawn Tennis Club (AELTC) dal 2023. L'area riservata da 74 posti offre il vantaggio di non dover fare la fila né pagare l'ingresso. Inoltre, i membri del Royal Box sono invitati a pranzare prima dell'inizio della partita, e a bere tè e bevande subito dopo. Questi rinfreschi vengono serviti nella club house, adiacente al palco. In genere, se gli ospiti arrivano in ritardo, non è loro consentito accedere al Royal Box.

Il dress code del Royal Box di Wimbledon

Coloro che sono invitati al Royal Box devono seguire il rigido protocollo tipico di un circolo tennistico e di un torneo radicato nella tradizione. Ergo, devono vestirsi in modo molto elegante. Solitamente questo significa indossare un abito o una giacca, mentre gli uomini sono tenuti a indossare anche la cravatta. Fino al 2003 era tradizione che i giocatori facessero un inchino o una riverenza ai membri della famiglia reale seduti nel palco reale quando entravano o uscivano dal campo centrale. Questa regola fu in seguito abolita anche se era prevista un'eccezione in caso di presenza della defunta Regina Elisabetta. Ma che ora è stata rispolverata, seppur in maniera differente, da Matthew McCounaghey.