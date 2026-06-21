Sorteggio Wimbledon, Sinner e gli altri italiani in tabellone: giorno, orario e dove vederlo in tv e streaming
Poche settimane dopo la fine del Roland Garros è già tempo di pensare al prossimo Slam. Lunedì 29 giugno, sui prati di Church Road, scatterà infatti il torneo di Wimbledon, che metterà in palio il terzo Major stagionale. L'osservato speciale è chiaramente Jannik Sinner, che non solo si presenta ai nastri di partenza da campione in carica e da chiaro favorito, ma va anche a caccia dell'unico titolo che gli è mancato in un 2026 da incorniciare. Dominante nei Masters 1000 - avendo vinto tutti e cinque quelli disputati -, non è riuscito a lasciare il segno a livello Slam, venendo sconfitto da Novak Djokovic in semifinale a Melbourne e uscendo di scena al secondo turno dell'Open di Francia contro Juan Manuel Cerundolo. Jannik sarà però solamente uno dei tanti azzurri al via in quel di Londra, dove si preannunciano due settimane tutte da vivere. Come di consueto, l'evento entrerà nel vivo già pochi giorni prima degli incontri di primo turno in virtù del sorteggio del tabellone, con i giocatori che scopriranno i loro avversari e le insidie sui loro cammini. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Sorteggio Wimbledon: data, orario, diretta
Il sorteggio del tabellone di Wimbledon è in programma venerdì 26 giugno a partire dalle ore 11 italiane. Non è prevista una diretta televisiva, ma come ogni anno sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul sito ufficiale del torneo (sezione Video & Radio). Oltre a Sinner, saranno altri otto gli italiani protagonisti sui prati londinesi. Nonostante l'assenza dell'infortunato Lorenzo Musetti, in campo maschile l'Italia sarà ampiamente rappresentata: ai nastri di partenza Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini più eventuali qualificati. Tra le donne, invece, al via figurano Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto. Il torneo sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport e, diversamente dagli altri Slam, comincerà di lunedì e non di domenica. Ad aprire le danze sul Campo Centrale sarà proprio Jannik Sinner, al quale spetta per la prima volta quest'onore in quanto campione uscente.