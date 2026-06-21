Sorteggio Wimbledon, Sinner e gli altri italiani in tabellone: giorno, orario e dove vederlo in tv e streaming

Poche settimane dopo la fine del Roland Garros è già tempo di pensare al prossimo Slam. Lunedì 29 giugno, sui prati di Church Road, scatterà infatti il torneo di Wimbledon , che metterà in palio il terzo Major stagionale. L'osservato speciale è chiaramente Jannik Sinner , che non solo si presenta ai nastri di partenza da campione in carica e da chiaro favorito , ma va anche a caccia dell'unico titolo che gli è mancato in un 2026 da incorniciare. Dominante nei Masters 1000 - avendo vinto tutti e cinque quelli disputati -, non è riuscito a lasciare il segno a livello Slam, venendo sconfitto da Novak Djokovic in semifinale a Melbourne e uscendo di scena al secondo turno dell'Open di Francia contro Juan Manuel Cerundolo. Jannik sarà però solamente uno dei tanti azzurri al via in quel di Londra , dove si preannunciano due settimane tutte da vivere. Come di consueto, l'evento entrerà nel vivo già pochi giorni prima degli incontri di primo turno in virtù del sorteggio del tabellone , con i giocatori che scopriranno i loro avversari e le insidie sui loro cammini. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Sorteggio Wimbledon: data, orario, diretta

Il sorteggio del tabellone di Wimbledon è in programma venerdì 26 giugno a partire dalle ore 11 italiane. Non è prevista una diretta televisiva, ma come ogni anno sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul sito ufficiale del torneo (sezione Video & Radio). Oltre a Sinner, saranno altri otto gli italiani protagonisti sui prati londinesi. Nonostante l'assenza dell'infortunato Lorenzo Musetti, in campo maschile l'Italia sarà ampiamente rappresentata: ai nastri di partenza Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini più eventuali qualificati. Tra le donne, invece, al via figurano Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto. Il torneo sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport e, diversamente dagli altri Slam, comincerà di lunedì e non di domenica. Ad aprire le danze sul Campo Centrale sarà proprio Jannik Sinner, al quale spetta per la prima volta quest'onore in quanto campione uscente.