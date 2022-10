Iva Zanicchi e la battutaccia sul compagno: "Gli si alza tutto, tranne...."

E' destinata a diventare la regina dei doppi sensi, Iva Zanicchi. La concorrente di Ballando con le stelle è salita agli onori della cronaca per un altro scivolone dopo quello fatto in tv quando in diretta diede della "tr***" a" a Selvaggia Lucarelli. Un caso che sollevò un polverone poi placato a fatica .

Iva Zanicchi e la battutaccia sul compagno

Stavolta a raccontare l'ennesima uscitaccia del celebre personaggio televisivo ci ha pensato Striscia la Notizia che ha messo insieme un collage con tutte le sue gaffe televisive. E quindi via a quella volta quando sul palco di Sanremo di fronte a Drusilla Foer disse: "Lei ha anche qualcosa in più di me rispetto all'altezza". O quando a Verissimo disse: "Io e Fausto siamo fidanzati da 33 anni, a lui si alza la pressione, il colesterolo... si alza tutto, insomma, tranne che quello che si dovrebbe alzare. Pensa che la mia nipotina mi ha detto che non riesce a immaginarsi mentre faccio sesso con Fausto. Io le ho risposto: 'Beata te, io non riesco neanche a ricordarmelo'". Signore e signori: Iva Zanicchi, la regina delle gaffe.