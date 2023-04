Ituma, la telecamera dell'hotel riprende il dramma prima del rientro in camera VIDEO

ROMA - Questa notte è deceduta a Istanbul la pallavolista dell' Igor Novara Julia Ituma , dopo la partita di Champions League contro l' Eczacibasi. L’opposto diciottenne da quanto si apprende dalla Turchia, è precipitata dalla finestra della stanza al sesto piano dell’hotel dove alloggiava la squadra piemontese. In questo video diffuso dai media turchi si vede Julia tornare in camera poco prima di morire.

Chi era Julia Ituma

Si indaga sulle cause che hanno portato alla morte della giocatrice e non si esclude il suicidio. Julia Ituma era nata a Milano l'8 ottobre 2004 ed era di origini nigeriane. Alta 1,92, era alla sua prima stagione con l'Igor Gorgonzola Novara, che l'aveva acquistata dal Club Italia (Serie A2), dove era approdata nel 2019. Veniva considerata una promessa del volley azzurro. Nel suo palmares Ituma vantava diversi titoli con le nazionali giovanili, tra i quali l'oro mondiale under 20 nel 2021, quello europeo con l'Under 19 nel 2022 e ancora l'oro alle Olimpiadi giovanili. Tra i suoi punti di forza il salto e la battuta. Era iscritta a un liceo sportivo di Milano.