Italia-Turchia diretta Nations League: segui il match delle azzurre di Velasco LIVE

Terza fatica per l' Italia in questa prima settimana brasiliana di Volley Nations League . La Nazionale femminile di pallavolo è partita con il piede giusto nella competizione che la vede campionessa in carica da due edizioni consecutive, imponendosi senza lasciare set su Bulgaria ed Olanda . Questa sera l'asticella si alza, almeno a livelli di blasone, perché la Turchia di Santarelli , rivale delle Azzurre nell'ultima finale di Coppa del Mondo, sta seguendo lo stesso percorso disegnato da Velasco , con tante big lasciate a casa per mettere alla prova le potenziali campionesse del futuro. Da un lato la nuova vita di Antropova , l'esuberanza di Adigwe e la crescita di Cambi e Fersino , dall'altra la scoperta di talenti del calibro di Dilay Ozdemir. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti su Il Corriere dello Sport-Stadio

21:08

Parità Turchia: 13-13

Velasco lo aveva intuito e aveva tentato di avvisare le azzurre, che però non riescono ad uscire dal momento negativo e la Turchia torna ufficialmente in partita: 13-13 nel secondo set!

21:05

Torna in partita la Turchia

Arriva finalmente la reazione della Turchia, che si riporta sotto. Immediata la reazione azzurra: siamo sul 12-9, secondo set imprevedibilmente tutto ancora da giocare.

21:02

Italia padrona del gioco: 10-5

La Turchia prova a ricucire, ma l'Italia ha risorse infinite: anche Nwakalor tra le protagoniste, oltre alla solita micidiale Nervini, che varia i colpi a suo piacimento.

20:59

Italia implacabile: 7-1

Una sola squadra in campo ed è quella azzurra, che devasta la difesa della Turchia: secondo set che viaggia veloce, 7-1 per l'Italia.

20:56

Già time-out per Santarelli

Italia avanti 2-0 nel secondo set e Santarelli interviene subito con un time-out per tentare di scuotere le sue giocatrici, in balia delle azzurre.

20:55

Italia-Turchia 1-0

Riparte da dove aveva concluso il primo set l'Italia: Cambi trova l'ennesimo servizio vincente per l'1-0!

20:52

+++ Italia che domina il primo set: Turchia schiantata 25-16 +++

Primo tempo da sogno per le ragazze di Velasco, micidiali in battuta e in fase offensiva. In confusione la Turchia di Santarelli, che rimedia un pesante parziale di 25-16.

20:49

Che primo set dell'Italia: 23-13

Azzurre a dir poco perfette in questo primo set: Turchia che fa da sparring, 23-13.

20:45

Italia in controllo: 18-11

Italia che a tratti offre scorci di gioco esaltanti: Turchia che resiste come può per non farsi travolgere, ma primo set ormai indirizzato.

20:41

Italia in fuga: 14-6

Non c'è partita in questo primo set: tutte bene al servizio le azzurre, Adigwe micidiale e Turchia annichilita dall'Italia, avanti 14-6!

20:38

Doppio ace di Adigwe: 9-5

Italia con il vento in poppa e con una fantastica Adigwe, che trova due ace consecutivi e costringe Santarelli a chiamare il time-out per resettare una Turchia già in confusione.

20:35

Italia-Turchia 5-4

Iniziano bene in attacco le azzurre, che conducono 5-4: in evidenza Stella Nervini, ma anche l'implacabile Adigwe.

20:33

Italia-Turchia: si parte!

Via al match tra Italia e Turchia ed è subito botta e risposta con il primo punto Erkek, con un mano out, e il pari immediato di Omoruyi da zona quattro.

20:28

Tutto pronto per Italia-Turchia

Squadre in campo e tutto pronto per Italia-Turchia, terminati i preliminari sarà partita a Brasilia!

20:10

L'esperimento Antropova e la sorpresa Adigwe

Si potrebbe dire che le cose funzionano secondo i piani di Julio Velasco. Il nuovo ruolo cucito su Kate Antropova prende corpo partita dopo partita, ci sono ancora difetti in ricezione, ma in fase offensiva i risultati sono più che confortanti. Anche considerando la crescita esponenziale di Adigwe, ormai sempre più decisiva.

19:48

La rivoluzione di Santarelli

Come Velasco, anche Santarelli sta approfittando di questa VNL per testare ad alti livelli la transizione generazionale di una squadra che ha avuto grandi campionesse in grado di vincere tutto: così il ct della Turchia ha lasciato a casa giocatrici del calibro di Vargas, Karakurt, Gunes, Baladin, Ozbay e Orge, per lasciare spazio e responsabilità alle emergenti. Occhi puntati sulla talentuosa Ozdemir in cabina di regia, che sta crescendo con alle spalle Pehlivan a farle da chioccia.

19:38

Italia reduce da un doppio 3-0

L'Italia di Velasco, dopo un impressionante fase di preparazione nella quale ha asfaltato tutte le avversarie, ha iniziato alla grande anche la settimana di Brasilia, portando a casa due vittorie per 3-0: la prima al debutto sulla Bulgaria, la seconda poche ore fa sull'Olanda.

19:30

Italia-Turchia di Nations League: come seguirla in tv e streaming

Appuntamento nella prima serata italiana per il big-match di Nations League tra l'Italia di Velasco e la Turchia di Santarelli, terza giornata della pole di Brasilia. Ecco come seguirla in tv e streaming

Palasport Nilson Nelson, Brasilia (Brasile)