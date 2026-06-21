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Nations League volley femminile, Italia-Giappone: orario e dove vederla in tv e streaming

Le azzurre di Julio Velasco impegnate nell'ultima giornata della seconda settimana del torneo
1 min
TagsVolleyNations LeagueItalia

L'Italia di Julio Velasco sfida il Giappone, nell'ultima giornata della seconda settimana di Nations League. Le azzurre devono riscattare il ko contro gli Stati Uniti e chiuderanno il ciclo delle sfide disputate nelle Filippine affrontando un avversario reduce da sei vittorie consecutive. La sfida si annuncia fondamentale per la rincorsa alla qualificazione alla Final Eight.

Italia-Giappone, data e orario 

Il match tra l'Italia di Julio Velasco e il Giappone, valevole per la Nations League di Volley, è in programma oggi, domenica 21 giugno alla PhilSports Arena di Pasig City (Manila) con inizio alle ore 14.00. 

Italia-Giappone, come vederla in tv e streaming

Per la sfida tra Italia e Giappone non è in programma una copertura televisiva in chiaro. Il match verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN

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