Si gioca Gara 2 dei Quarti di finale

ROMA -Tanta attesa e uno spettacolo infrasettimanale in arrivo sui campi della Serie A2 Credem Banca con i match di Gara 2 dei Quarti di Finale nei Play Off di categoria. Le otto squadre ancora in lizza per un posto nell’Olimpo della pallavolo sono pronte a sfidarsi mercoledì 15 aprile 2026. Si comincia alle 20.00 con il confronto tra Rinascita Lagonegro e Tinet Prata di Pordenone. Fischio d’inizio alle 20.30 per gli altri tre faccia a faccia: Virtus Aversa – Consar Ravenna, Banca Macerata Fisiomed MC – Gruppo Consoli Sferc Brescia e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Abba Pineto. Nel primo round sono arrivate tutte vittorie casalinghe per 3-1, quindi le squadre impegnate in trasferta nella prossima partita possono qualificarsi subito per le Semifinali, mentre i Club che difendono il proprio palazzetto devono pareggiare la serie per arrivare al terzo atto dei Quarti.

LE QUATTRO SFIDE-

Rinascita Lagonegro - Tinet Prata di Pordenone

Rinascita Lagonegro chiamata al successo interno per tenere viva la serie dei Quarti di Finale contro Tinet Prata di Pordenone, terza testa di serie dei Play Off Serie A2 Credem Banca. Sconfitti 3-1 in Friuli nel primo round e in svantaggio nel numero di vittorie negli scontri diretti (2-3), i lucani si sono imposti negli unici due match disputati sul proprio campo, anche nel girone di ritorno della Regular Season 2025/26. Domenica scorsa la Tinet ha dominato al servizio (11 ace) e a muro (10 i vincenti), mentre per la Rinascita non sono bastati i 20 punti di Diego Cantagalli, a 8 sigilli dai 500 stagionali; il suo compagno di squadra Martins Arasomwan è invece 11 punti dai 1.000 in Serie A2. Sul fronte opposto Alessio Alberini cerca il muro vincente n. 200 in carriera.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Rinascita Lagonegro, 3 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Carlo De Angelis a Prata nel 2022/23, 2023/24; Andrea Pegoraro a Prata nel 2022/23, 2023/24

Waldo Kantor (Allenatore Rinascita Lagonegro)- « Domenica è stata una partita difficile per entrambe le squadre, la sosta di due settimane si è fatta sentire. Loro hanno avuto la meglio perché posseggono valori importanti, risorse diverse che hanno tirato fuori nei momenti decisivi. Non abbiamo espresso la nostra miglior pallavolo, anche se abbiamo lottato fino in fondo. In tanti fondamentali possiamo fare molto meglio, dobbiamo essere più incisivi, cinici e concreti. Non dobbiamo perdere quei punti che solitamente durante la regular season non abbiamo perso. Domani è una partita in più giocata in casa. Abbiamo bisogno della nostra gente e di un tifo speciale, quel tifo che questa squadra merita ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Caduta in quattro set in terra lombarda nel primo atto della serie, Banca Macerata Fisiomed MC è ancora a caccia del primo successo contro Gruppo Consoli Sferc Brescia, che in Serie A si è imposta nei sette incroci con i marchigiani, anche se in quattro casi le partite sono state tiratissime e si sono concluse al tie-break. La formazione maceratese ha bisogno di un successo per andare a Gara 3, gli ospiti vogliono chiudere subito i conti emulando la prova corale del fine settimana. Un incontro che ha visto il palleggiatore Filippo Mancini dare vita a un vero e proprio show mandando in doppia cifra ben cinque compagni di squadra e riuscendo così a rimontare sui rivali maceratesi, che hanno saputo dire la loro a muro (11 i vincenti) con 6 block di Bara Fall. Da una parte Denis Karyagin è a 18 punti dai 500 stagionali e in A2, dall’altra Manuele Lucconi è alla ricerca del suo attacco vincente n. 400 nella stagione in corso.

PRECEDENTI: 7 (7 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Tommaso Fabi a Brescia Atlantide nel 2016/17; Martin Berger a Macerata nel 2024/25

Italo Vullo( Direttore Generale Banca Macerata Fisiomed MC)- « Per battere Brescia dobbiamo entrare in campo lucidi e tranquilli come nei primi due set e mezzo di domenica, bisogna battere meglio e accettare meglio anche qualche nostro errore. Qualcosa, soprattutto in battuta, andrà loro concesso, ma seguendo il piano partita preparato possiamo giocare alla pari, come abbiamo dimostrato per lunghi tratti. Battuta, ricezione e la capacità mentale di stare sul pezzo saranno gli aspetti che faranno la differenza ».

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia) « Il primo round con Macerata ha dimostrato una volta di più che questo livello di A2 è sempre sfidante e mai scontato. Siamo partiti contratti, con gli strascichi della finale di Supercoppa in testa, e contro giocatori come Novello, Fall e Karyagin un approccio timido non paga. La reazione è arrivata dai miei atleti, bravi a ricostruire colpo su colpo le loro certezze. In ogni partita abbiamo molto da perdere perché il nostro obiettivo è la SuperLega: questa tensione va gestita e in maniera positiva e incanalata per sfruttarla al meglio sul campo, in termini di consapevolezza dei propri mezzi. L'approccio alla gara di mercoledì dovrà riflettere solo questo: sapere di avere le possibilità di arrivare in Semifinale e giocare la nostra pallavolo con pazienza ».

Virtus Aversa - Consar Ravenna

L’ottavo incrocio tra Virtus Aversa e Consar Ravenna vale molto per entrambi i sodalizi. Il Club campano ha vinto 2 dei 7 precedenti incontri ed è sotto nella serie contro i romagnoli, che passerebbero il turno in caso di vittoria mercoledì al PalaJacazzi dopo il 3-1 messo a referto domenica scorsa. La squadra ravennate, ancora sotto choc per la scomparsa del giovanissimo Mathias Tonti, figlio di una collaboratrice della società, per la seconda volta in pochi giorni ha il compito di rimanere concentrata sulla pallavolo giocata. Nel primo match a spaccare la partita sono stati gli 11 muri di squadra, 4 realizzati da Manuel Zlatanov, miglior realizzatore del match insieme al rivale Alessio Tallone, uno dei tre ex della Consar tra campo e panchina. Entrambi i bomber hanno chiuso la sfida a quota 19. Da una parte Nicola Tiozzo è a 11 attacchi vincenti dai 3.000 in carriera, dall’altra Filippo Bartolucci è a 13 punti dai 1.000 in Serie A2.

PRECEDENTI: 7 (2 successi Virtus Aversa, 5 successi Consar Ravenna)

EX: Fernando Gabriel Garnica a Ravenna nel 2009/10; Alessio Tallone a Ravenna nel 2024/25 - Allenatori: Gianluca Graziosi a Ravenna nel 2018/19

Manuel Zlatanov (Consar Ravenna)- « Abbiamo vissuto una settimana molto complessa, in cui non è stato facile pensare all'aspetto sportivo, ma in Gara 1 siamo riusciti a gestire al meglio la tensione emotiva e la commozione. Siamo riusciti a vincere e a portare la serie dalla nostra parte. Ma quello di domani sarà un match difficile, perché Aversa vorrà prendersi la rivincita e provare ad andare a Gara 3. Probabilmente loro proveranno a cambiare qualcosa nel loro gioco però noi siamo pronti a sostenere questa sfida e fiduciosi di poter chiudere la serie già domani ».

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Abba Pineto

Ottavo confronto anche tra Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro e Abba Pineto, rispettivamente l’ultima testa di serie e la squadra vincitrice della Regular Season. I padroni di casa hanno perso 3-1 in Abruzzo nel primo match e ora hanno bisogno di una vittoria interna per rimanere in ballo. Gli ospiti, che sono avanti anche nel bilancio complessivo con 5 successi a 2, intendono ribadire la determinazione mostrata in avvio della serie in un match che ha regalato anche serrati scambi punto a punto nella parte centrale. Bella prova di Mattia Catone, che ha mandato in doppia cifra cinque giocatori dell’Abba, nonostante la strenua resistenza di Alva Inox 2 Emme Service, che si è opposta con 13 muri vincenti (5 dei quali firmati da Matteo Sperandio). Tra i veneti Giulio Pinali è a 15 punti dai 500 in stagione e a 18 attacchi vincenti dai 1.500 in carriera.

PRECEDENTI: 7 (2 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, 5 successi Abba Pineto)

EX: Matteo Zamagni a Porto Viro nel 2023/24

Giulio Pinali (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Noi ci crediamo, abbiamo fatto una buona partita, anche se non eccelsa, in casa loro, e tutti i set sono stati abbastanza tirati. Questo ci dà la consapevolezza che, con il fattore campo a favore e la spinta del nostro pubblico, abbiamo buone possibilità di riaprire la serie. Dobbiamo cercare di battere un pochino meglio e crescere nella fase d’attacco: domenica non abbiamo fatto bene, ma va detto che di fronte avevamo un avversario che batte benissimo e ha un’ottima correlazione muro-difesa, quindi ci può stare. Pineto si è dimostrata una squadra solida, in fiducia dopo aver vinto la Regular Season e le due coppe, e con un buon ritmo di gioco. Ma ripeto, sono convinto che, se alziamo il nostro livello rispetto a Gara 1, possiamo metterli ancora più in difficoltà e vincere la partita ».

Simone Di Tommaso (Allenatore Abba Pineto)- « Ci aspetterà una partita molto difficile perché Porto Viro ha dimostrato in tutto il girone di ritorno di essere una squadra in forma. Giocano molto bene e anche domenica da noi hanno dimostrato il proprio valore, portando anche a Pineto una buona pallavolo. Per questo in casa sicuramente riusciranno a giocare ancora meglio e noi dovremo tirare fuori la nostra migliore prestazione per provare a chiudere la serie in Gara 2. Sappiamo quali sono i loro punti di forza e adesso dovremo essere bravi a risultare più continui nella prestazione, a concedere meno pause al nostro gioco e cercare di limitare quelli che sono i loro punti di forza ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 15 aprile 2026, ore 20.00

Rinascita Lagonegro – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Chiriatti Stefano, Adamo Giorgia SERIE: 0-1

Mercoledì 15 aprile 2026, ore 20.30

Banca Macerata Fisiomed MC – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Jacobacci Sergio, Stellato Giuseppina SERIE 0-1

Mercoledì 15 aprile 2026, ore 20.30

Virtus Aversa – Consar Ravenna Arbitri: Cecconato Luca, Faia Riccardo SERIE 0-1

Mercoledì 15 aprile 2026, ore 20.30

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Abba Pineto Arbitri: Lentini Gianmarco, Vecchione Rosario SERIE 0-1

EVENTUALE GARA 3 QUARTI –

Domenica 19 aprile 2026, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone – Rinascita Lagonegro

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Banca Macerata Fisiomed MC

Domenica 19 aprile 2026, ore 18.00

Consar Ravenna – Virtus Aversa

Domenica 19 aprile 2026, ore 18.30

Abba Pineto – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro