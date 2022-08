Europei:Menegatti/Gottardi volano ai quarti

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA)- Grazie al successo in rimonta per 2-1 (16-21, 21-16, 15-12) sulle padrone di casa Ittlinger/Schneider, Marta Menegatti in coppia con Valentina Gottardi ha ottenuto l'accesso ai quarti di finale dei Campionati Europei di beach volley che si stanno svolgendo a Monaco, in Germania. Nel primo set le tedesche sono subito partite forte conquistando un buon vantaggio che ha permesso loro di chiudere il primo parziale in proprio favore (21-16). Nel secondo set però le sono state le azzurre ad imporre il proprio gioco. Ittlinger/Schneider da parte loro hanno provato a recuperare ma Marta e Valentina sono state brave a gestire il vantaggio e chiudere 21-16. Nel tie break il duo tricolore è partite subito forte mettendo in grossa difficoltà le avversarie che sono scivolate indietro. Le azzurre da parte loro hanno mantenuto la giusta lucidità non commettendo errori e si sono aggiu dicate meritatamente i quarti di finale dei Campionati Europei di Monaco.