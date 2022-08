Europei: Scampoli/Bianchin e Orsi Toth R./Breidenbach eliminate

Nel primo match Claudia Scampoli e Margherita Bianchin sono state superate dalla forte coppia tedesca Borger/Sude per 2-1 (18-21, 21-14, 15-8). La sconfitta è giunta dopo un primo set che aveva fatto ben sperare. Le azzurre, infatti, hanno giocato un buon beach volley e messo in grossa difficoltà la coppia di casa andando a conquistare il primo parziale 21-18. Nel secondo set invece Borger/Sude sono tornate prepotentemente in partita e hanno condotto fino al conclusivo 21-14. Nel tie break, infine, Claudia e Margherita hanno tentato di mettere in difficoltà le tedesche, ma ogni tentativo di rimonta è stato vano con le azzurre costrette a salutare anzitempo i Campionati Europei.

Ottavi di finale fatali anche per Reka Orsi Toth e Sara Breidenbach, sconfitte 2-1 (16-21, 21-19, 15-11) dalle iberiche Alvarez M./Moreno. Le italiane dopo aver vinto il primo parziale 21-16 non sono state in grado di confermarsi nel secondo, perso 21-19. Nel tie break Reka e Sara hanno tentato di rimettere in carreggiata la gara ma le avversarie ogni volta hanno replicato e mostrato qualcosa in più nei momenti chiave del set (15-11). Le azzurre salutano quindi la rassegna continentale al nono posto finale. Alle ore 20 scenderanno in campo Marta Menegatti e Valentina Gottardi per affrontare le tedesche Ittlinger/Schneider.