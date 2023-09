A Parigi vanno avanti due coppie italiane

PARIGI (FRANCIA)- Conclusa la seconda giornata di gare per le tre coppie azzurre impegnate nell’ Elite 16 di Parigi , manifestazione che, come noto, rappresenta l’ultimo impegno prima dei Campionati del Mondo in programma da venerdì 6 a domenica 15 ottobre in Messico (Tlaxcala, Huamantla e Apizaco).

Due vittorie e una sconfitta per Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre infatti, dopo le partite di ieri contro le due squadre statunitensi Nuss/Kloth e Cannon/Kraft, chiuse rispettivamente con una sconfitta e una vittoria, quest’oggi hanno superato 2-0 (21-16, 27-25) le australiane Mariafe Artacho Del Solar e Taliqua Clancy. Importante successo che ha permesso alle azzurre di chiudere la fase a gironi al secondo posto della Pool B, alle spalle delle americane Kristen Nuss e Taryn Kloth, e a ottenere dunque il pass per il primo turno a eliminazione diretta in programma domani alle ore 11 contro Julia Scoles e Betsi Flint.

Due vittorie e una sconfitta nella fase a gironi anche per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Archiviato il successo di ieri all’esordio contro l’Austria, gli azzurri quest’oggi sono stati superati 2-1 (21-19, 15-21, 15-10) dai verdeoro George/Andre nella seconda uscita della Pool C; la pronta reazione della coppia federale è arrivata in serata contro i padroni di casa Bassereau/Lyneel, superati 2-0 (21-13, 21-18). Domani gli azzurri affronteranno (orario da definire) gli americani Miles Partain e Andrew Benesh, team numero uno del torneo: l’obiettivo è il pass per i quarti di finale.

Tie-break sfortunati a Parigi per Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Gli atleti dell’Aeronautica Militare non sono riusciti a rifarsi dopo la sconfitta ottenuta ieri all’esordio nella Pool D contro agli olandesi Brouwer/Meeuwsen (21-15, 18-21, 15-9); la coppia azzurra quest’oggi ha infatti subito prima il 2-1 (17-21, 21-14, 15-13) dai francesi Krou/Gauthier-Rat, poi il 2-1 (23-21, 14-21, 15-13) dai brasiliani Pedro Solberg/Guto, venendo così eliminata dalla competizione.