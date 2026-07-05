A Ravenna trionfano They/Breidenbach e Spadoni/Ulisse  

MARINA DI RAVENNA (RAVENNA)- Si è conclusa oggi, domenica 5 luglio, sulla spiaggia di Marina di Ravenna (RA), la terza tappa stagionale del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2026 . Prosegue dunque il circuito nazionale FIPAV, che anche quest'anno prevede nove appuntamenti distribuiti lungo tutto lo stivale. Nel tabellone femminile a conquistare il gradino più alto del podio sono state Chiara They e Sara Breidenbach, protagoniste di un'ottima prestazione culminata con il successo in finale su Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli. Nel torneo maschile, invece, il titolo è andato a Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, vincitori dell'atto conclusivo contro Nicolò Siccardi e Matteo Camozzi.

Archiviata la tappa romagnola, il Campionato Italiano Assoluto si sposterà ora in Sicilia: il prossimo appuntamento è infatti in programma dal 10 al 12 luglio a Modica (RG), dove andrà in scena la seconda tappa Gold della stagione.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile a conquistare il titolo sono state Chiara They e Sara Breidenbach. Coppia numero uno del torneo e già vincitrici della prima tappa Gold stagionale di Termoli, il duo allenato da James Martins ha confermato il proprio ottimo stato di forma imponendosi anche sulla sabbia di Marina di Ravenna. In finale They/Breidenbach hanno superato con il punteggio di 2-0 (21-13, 30-28) Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, al termine di un match che, dopo un primo set dominato, ha regalato grande equilibrio nella seconda frazione, risolta solamente ai vantaggi. A completare il podio sono state Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli, vittoriose nella finale per il terzo posto con un netto 2-0 (22-20, 21-19) contro Nicol Bertozzi e Bianca Mazzotti.

TABELLONE MASCHILE

Nel tabellone maschile a conquistare il successo sono stati Giacomo Spadoni e Marco Ulisse. Reduci dall'ottimo secondo posto conquistato al Future di Ginevra, la coppia ha confermato il proprio momento positivo imponendosi al termine di una finale combattutissima contro Nicolò Siccardi e Matteo Camozzi, chiusa al tie-break con il punteggio di 2-1 (22-20, 19-21, 15-13) in 57 minuti di gioco. Sul terzo gradino del podio sono saliti Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, tornati tra i protagonisti del Campionato Italiano Assoluto dopo il successo ottenuto nella tappa inaugurale di Falconara Marittima. Nella finale per il terzo posto Sacripanti e Titta hanno superato al tie-break Marco Viscovich e Davide Borraccino con il punteggio di 2-1 (21-17, 18-21, 15-11), al termine di un'altra sfida intensa ed equilibrata.

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto

Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali