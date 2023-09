Diretta Europei volley, Italia-Olanda: segui la partita LIVE

BARI - Caccia alla semifinale degli Europei di volley per l'Italia di Fefè De Giorgi , campione d'Europa e del mondo in carica, che al PalaFlorio di Bari sfida oggi (12 settembre, ore 21) l'Olanda nei quarti di finale (chi vince trova la Francia ). Segui la diretta del match...

20:55

Italia-Olanda, chi vince trova la Francia: la data delle semifinali

La vincente del quarto di finale Italia-Olanda troverà la Francia al prossimo turno (Polonia-Slovenia l'altra sfida). Entrambe le semifinali sono in programma giovedì (14 settembre) a Roma.

20:52

Giannelli genio: "L'azzurro è sacro"

La nostra intervista al capitano Giannelli nell'immediata vigilia di Italia-Olanda: "L'azzurro è sacro". Ecco cos'ha detto... (LEGGI TUTTO)

20:49

Festa Italia: Anzani può tornare a giocare

Nel giorno di Italia-Olanda è arrivata una bella notizia per il volley azzurro: Simone Anzani questa mattina ha effettuato un test sotto sforzo al Centro di Medicina dello Sport dell'Acqua Acetosa di Roma e gli accertamenti hanno dato esito positivo per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica. In settimana il centrale azzurro e della Cucine Lube Civitanova, fermato nei mesi scorsi per un'aritmia cardiaca e operatosi ad agosto, si unirà ai suoi compagni di club per riprendere il lavoro in palestra. (TUTTI I DETTAGLI)

20:42

Italia e Olanda in campo per il riscaldamento

I giocatori di Italia e Olanda sono entrati in campo al PalaFlorio per il riscaldamento in vista della sfida dei quarti di finale degli Europei (inizio ore 21).

20:39

Italia-Olanda, i precedenti

Quella del PalaFlorio nei quarti degli Europei sarà la sfida numero 117 tra Italia e Olanda, con 81 vittorie degli azzurri. L'ultimo precedente in amichevole a Cavalese il 24 maggio con la vittoria per 3-1 dell'Italia.

20:34

Europei, la Polonia vola in semifinale

Dopo Francia (3-0 alla Romania) e Slovenia (3-1) anche la Polonia di Leon si è qualificata alle semifinali degli Europei: nel match precedente a quello tra Italia e Olanda i polacchi hanno battuto 3-1 lal PalaFlorio la Serbia e in semifinale sfideranno gli sloveni.

20:30

Italia-Olanda, dove vederla in tv e streaming

L'Italia sfila l'Olanda a Bari nei quarti di finale degli Europei di volley. Sarà possibile seguire la sfida del PalaFlorio in diretta tv e in streaming, ecco come... (APPROFONDISCI)

PalaFlorio, Bari