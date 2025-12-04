Champions League: Novara lotta ma a vincere è il Fenerbahce 

NOVARA- L'Igor Gorgonzola Novara , sostenuta dal tifo incessante dei 3500 del Pala Igor, deve arrendersi in tre set al Fenerbahce di Marcello Abbonanza che mostra i muscoli e tutto il suo valore tecnico espugnando il palazzetto novarese per 0-3 (23-25, 21-25, 19-25). Oltre al valore degli avversari la squadra di Bernardi ha pagato pesantemente le assenze di Federica Squarcini e Indy Baijens, entrambe tenute a riposo precauzionale per dei problemi di natura muscolare.

Azzurre in campo con Tolok opposta a Cambi, Bonifacio e Costantini al centro, Alsmeier e Herbots in banda e De Nardi libero; Fenerbahce con Orro in regia e Vargas in diagonale, Erdem e Korneliuk centrali, Baladin e Fedorovtseva schiacciatrici e Orge libero.

Novara parte bene (2-0, Alsmeier) ma il Fenerbahce ricuce con Vargas prima della nuova fuga azzurra propiziata dalla fast di Costantini e che costringe le ospiti al timeout sul 9-5; Fedorovtseva trascina le sue al pareggio (10-10) sul turno in battuta di Baladin e il testa a testa prosegue fino al 17-19 quando un errore azzurro manda sul +2 le ospiti. Ishikawa entra e fa ace (19-19), Tolok non concretizza due gran difese (19-20) e le ospiti scappano 20-24. Le azzurre non si arrendano e rientrano fino al 23-24, poi Vargas fa 0-1 (23-25) in diagonale.

Equilibrato l’avvio di secondo parziale (5-5), il Fenerbahce cresce in battuta e “strappa” 6-10 con Vargas mentre Bernardi ferma subito il gioco; Tolok riporta sotto le sue murando Fedorovtseva (11-13), che si rifà però firmando il +5 con due ace (11-16) ma un gran muro di Costantini riporta sotto le azzurre (17-18) con Bonifacio che tiene le sue in scia sul 20-21, inchiodando il primo tempo. Due errori di Tolok in successione chiudono però il parziale sul 21-25.

Novara con Ishikawa in sestetto e subito avanti 2-0 con un attacco e un muro di Costantini ma le ospiti tengono un ritmo infernale in battuta e mettono subito la freccia sul 4-7, scappando via con Vargas che firma l’ace che “doppia” Novara sul 6-12. Le azzurre ci provano ma l’inerzia non cambia più, con Vargas che allunga 14-21 e Alsmeier che manda in rete il 15-23; nel finale Novara si fa sotto fino al 19-24, poi la neo-entrata Ana Cristina chiude i conti per lo 0-3 (19-25).

I protagonisti-

Lorenzo Bernardi (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Non è mai facile commentare uno 0-3 però credo che vadano considerate tante cose, a partire dal livello del Fenerbahce, una squadra fortissima che considero assieme a Conegliano probabilmente la grande favorita per la vittoria finale. Da parte nostra abbiamo giocato a tratti un’ottima pallavolo, anche con una discreta continuità nei primi due parziali. Continuiamo a lavorare, la nostra crescita passa anche da queste partite e dalla possibilità di misurarsi con chi è migliore di noi ».

Carlotta Cambi (Igor Gorgonzola Novara)- « C’è delusione e rammarico per la sconfitta, perché ovviamente parliamo di uno 0-3 subito, per di più in casa. Di contro devo anche dire che in campo si sono viste tante cose buone, da cui ripartire assolutamente per lavorare e migliorare su quello che invece non è andato per il meglio. Abbiamo affrontato una squadra fortissima, peccato non essere riuscite a chiudere a nostro vantaggio il primo o il secondo set ».

Veronica Costantini (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono molto emozionata, esordire da titolare in Champions League davanti al mio pubblico e in un palasport così gremito è sicuramente stato bellissimo e in campo ho cercato di dare il mio contributo alla squadra. Ovviamente c’è amarezza per il risultato ma anche la consapevolezza che affrontavamo un avversario di grandissimo livello e che da questa partita ci sono diversi aspetti positivi da considerare in vista del prosieguo del cammino ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – FENERBAHCE MEDICANA ISTANBUL 0-3 (23-25, 21-25, 19-25)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi, Herbots 3, Squarcini ne, De Nardi (L), Leonardi (L) ne, Alsmeier 11, Ishikawa 7, Mims, Bonifacio 7, Carraro ne, Baijens ne, Tolok 17, Costantini 6, Melli. All. Bernardi.

FENERBAHCE MEDICANA ISTANBUL: Orge (L), Kayicki (L) ne, Milenkovic ne,Bedart-Ghani ne, Korneliuk 5, Baladin 1, Orro 4, Kalac 1, Fedorovtseva 18, Ana Cristina 1, Erdem 8, Karasoy ne, Safronova ne, Vargas 20. All. Abbondanza.

ARBITRI: Kellenberger, Muha.

Durata set: 30′, 29′, 25′; Tot: 84′.