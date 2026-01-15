Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
Champions League: Conegliano supera Dresda e supera il turno

Netta vittoria per 3-0 (25-19,  25-23, 25-19)  della formazione di Santarelli nella quarta giornata della Pool D e qualificazione ai quarti in tasca
4 min
VILLORBA (TREVISO)- Chance qualificazione per la Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano: per la quarta giornata della Pool D di CEV Zeren Group Champions League al Palaverde arriva Dresda, attualmente terza nel raggruppamento. All’andata Wolosz e compagne si imposero in Germania vincendo per 3-0. E le Pantere non tradiscono: é l’undicesimo passaggio del turno nella massima competizione europea della storia del club.

Prima del match, capitan Asia Wolosz viene premiata come Pantera del mese di dicembre dal partner Da Ros Green. Ewert guida le gialloblù in regia per la serata, Haak è l’opposta, Daalderop e Sillah sono le bande, Fahr e Munarini le centrali, De Gennaro è il libero. Dall’altra parte, coach Waibl sceglie Grome, Kuipers, Levinska, Lorber Fijok, Siksna, Pfeffer, libero Nestler.

È il 6-2 di Haak a segnare la prima spallata iniziale in favore delle gialloblù, è sempre la svedese a mettere a terra i punti break che lasciano le ospiti a debita distanza (15-12, 8 punti con un prezioso 50% offensivo per l’opposta nel primo set). Munarini si iscrive al match murando per il 16-13, serve il videocheck chiamato da coach Santarelli per trovare il tocco del muro sulla frustata di Sillah (21-16), Ewert si tuffa in ogni dove quando gli scambi si fanno caldi e serve a Daalderop il set point (25-19). Tra primo e secondo set, la curva sud del Palaverde srotola uno striscione per festeggiare il compleanno del presidente Piero Garbellotto.

Munarini e Haak, sono i muri delle Pantere a garantire il primo vantaggio significativo del secondo set (8-4); l’ace di Daalderop dilata il gap tra le due squadre (12-7), ma Dresda si avvicina e passa avanti, serve la miglior Antonio Carraro per non farsi sfuggire il set. Haak pareggia a quota 19 (la stessa cifra personale di punti alla fine), la Dea bendata sorride a Daalderop con il servizio (20-19): Sillah mette in fila quattro punti che portano al set point (6 gettoni con il 56% a punto per la slovena nel set), Adigwe (entrata con Wolosz sul finale di parziale) scrive il 2-0 con il 25-23.

A differenza degli altri set, il terzo si mette leggermente in salita per le Pantere, ci pensano Sillah e Daalderop a ricucire il margine (6-6, 13 punti al termine per la nativa del Gambia, con 1 muro). Sillah graffia ancora da posto 4, una Fahr pigliatutto sotto rete consegna il primo vantaggio (11-9, 9 punti e 2 muri con il 67% per la centrale). De Gennaro salva l’impossibile, Haak non si fa pregare e Ewert infilza in attacco con un muro (17-14): è un vantaggio rassicurante che le Pantere non dilapidano, il matchpoint arriva con un errore dell’attacco di Dresda.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli

« Ero sicuro che avremmo ottenuto la qualificazione anche se non ero troppo tranquillo. Sapevo che non sarebbe stata una partita facile, mi aspettavo un pochino più di continuità, siamo stati troppo fallosi, solo nel secondo set abbiamo contato 13/14 errori, abbiamo delle attenuanti ma in futuro dovremo avere maggiore costanza. Sono contento del 3-0 ma non certo della prestazione ».

Il tabellino-

ANTONIO CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO-DRESDNER SC 3-0 (25-19,  25-23, 25-19)

A. CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO: Gabi ne, Zhu ne, Scognamillo ne, Ewert 2, De Gennaro, Haak 19, Munarini 4, Wolosz ne, Adigwe 1, Daalderop 8, Chirichella ne, Fahr 9, Sillah 13. All. Santarelli

DRESDNER SC: Nestler, Winter, Grome, Entius ne, van der Werf 2, Ziegenbalg ne, Kuipers 8, Akimoto 3, Siksna 2, Pfeffer 4, Rosemann ne, Levinska 20, Lorber Fijok 3. All. Waibl

Arbitri: Akinci (TUR) e Mokry (SVK)

Durata set: 26’, 27’, 25’ Tot: 78’

MVP: Isabelle Haak (Antonio Carraro Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 3930

