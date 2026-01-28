Champions League: Trento ospita il Tours

Giovedì 29 gennaio alla BTS Arena di Trento la Trentino Itas riceverà la visita dei francesi del Tours Vb nel secondo impegno casalingo continentale della stagione. Fischio d’inizio programmato per le ore 20.30: diretta su Sky Sport Max, DAZN e Radio Dolomiti.

QUI TRENTINO ITAS

Dopo due sconfitte consecutive fra Europa e campionato, i gialloblù tornano a giocare di fronte al proprio pubblico con l’obiettivo di riassaporare il gusto della vittoria per restare nei piani alti della classifica del proprio raggruppamento. La formazione Campione d’Italia dovrà però fare i conti non solo con la competitività dell’avversario, ma anche con l’emergenza in posto 4, visto che neppure in questa occasione potrà contare sugli schiacciatori Lavia e Michieletto.

Quella di giovedì sera sarà la 63^ partita casalinga di Champions League per Trentino Volley; il bilancio è di 53 vittorie ed appena 9 sconfitte (l’ultima due anni fa: 17 gennaio 2024, al tie break contro il Rzeszow). Il risultato che si è verificato più spesso è stata la vittoria per 3-0 (39 volte), mentre non è mai accaduto che Trentino Volley perdesse per 1-3.

Le parole del tecnico Marcelo Mendez

« Torniamo a giocare una partita casalinga di Champions League dopo oltre un mese e mezzo di attesa e per noi si tratta di un appuntamento cruciale per continuare la nostra corsa europea. Nonostante non abbia ancora vinto una partita nella Pool A, il Tours Vb è infatti una squadra che ha saputo metterci in difficoltà anche nella gara di andata giocata ad inizio gennaio in Francia e che gioca una pallavolo efficace e caratterizzata dalla grande intensità in fase difensiva. Dal canto nostro possiamo contare sulla spinta del nostro pubblico e sulla voglia di tornare subito alla vittoria, che dovrà guidarci ad una grande prestazione per vincere e per guardare con fiducia al girone di ritorno di questa fase del torneo ».

I NUMERI NELLE COPPE EUROPEE

Tenendo conto di tutte le competizioni europee disputate, Trentino Volley è sin qui scesa in campo per 187 gare ufficiali: il bilancio è di 148 vittorie (75 a Trento, 73 in trasferta) e 39 sconfitte (31 in Champions League, 7 in CEV e 1 in Top Teams Cup). Il risultato più spesso verificatosi è il 3-0, ricorso nel 47% dei casi (88 partite, 53 di queste casalinghe); quello che è accaduto il minor numero di volte è la sconfitta per 0-3 (appena nove volte, l’ultima una settimana fa ad Ankara). Considerando anche le undici partecipazioni al Mondiale per Club (fra il 2009 e 2014 e poi nel 2016, 2018 e 2021), le gare internazionali disputate dalla Società di via del Brennero sono 238: 150 in trasferta, 88 a Trento.

GLI AVVERSARI

Il Tours Vb si presenta a Trento a poco più di due anni di distanza dall’ultima volta (datata 21 dicembre 2023) in un momento in cui ai risultati ottenuti nel campionato francese (primo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sulla seconda Montpellier e quindici vittorie in diciassette partite giocate) non ha fatto seguito un rendimento altrettanto soddisfacente in campo europeo. Quella allenata dal tecnico croato Igor Juricic è infatti l’unica squadra della Pool B a non aver ancora mosso la propria classifica (quota zero sia per punti sia per numero di vittorie), avendo ottenuto appena due set nelle prime tre partite. La diciannovesima partecipazione alla massima competizione europea, arrivata grazie alla vittoria del decimo titolo nazionale, non ha quindi sin qui sorriso ad un club che a livello continentale in passato ha saputo dire la sua conquistando anche due titoli: la Champions League 2005 e la CEV Cup del 2017. Rispetto alla gara d’andata la rosa biancoblù può contare su un innesto in più: l’opposto lettone Dardzans (a Perugia nella stagione 2021/22) che offre un’alternativa su palla alta, preziosa specialmente dopo la partenza verso Cuneo del martello Strehlau. Il suo omologo Mujanovic (ex Monza) gli ha però concesso sino ad ora poco spazio, visto che lo sloveno è il miglior marcatore dei suoi nella competizione (65 punti in tre gare). A referto stavolta ci sarà anche il camerunense Kavogo Yaoussia, schiacciatore di posto 4 che aveva saltato la sfida d’andata per infortunio.

La rosa del Tours Vb

Noè Cron (p), 2. Enzo Cros (s), 4. Kristers Dardzan, 5. Leandro Nascimento Dos Santos (c), 6. Samuel Njok-Yanga (p), 7. Luca Ramon (l), 8. Mathis Huard (c), 9. Nico Suihkonen (s), 10. Lauen Le Brun (s), 11. Noah Antoina (p), 12. Michael Marshman (c), 13. Valentin Folgalvez (l), 15. Bastien Scherer (l), 17. Zeljko Coric (p), 18. Landry Kavogo Yaoussia (s), 19. Lorik Houlmiere (o), 20. Nik Mujanovic (o), 21 Guilherme Voss Messias Dos Santos (c), 22. Isaac Heslinga (c), 44. Gilani Froment (c), 78. Kilian Pommier (c), 93. Houssem Safraou (s). Allenatore Igor Juricic.

CHAMPIONS LEAGUE 4a GIORNATA POOL A-

Giovedì 28 gennaio Ore 20.30

Trentino Itas-Tours Vb Arbitri: Ferreira (Por), Kovar (Repubblica Ceca)