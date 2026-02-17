Cev Cup: Piacenza ospita lo Jastrzebski per il ritorno Play Off

In palio il passaggio ai Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup, che è per importanza la seconda competizione annuale europea per club: dopo aver superato lo Jastrzebski Wegiel per 3-1 (23-25, 25-21, 25-21, 25-13 per i biancorossi) nella gara d’andata giocata una settima fa in Polonia, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza basterà vincere due set per staccare il pass che la porta al turno successivo della manifestazione.

Lo JSW Jastrzebski Wegiel è già stato avversario di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: le due formazioni, prima della gara di una settimana fa, si erano affrontate nei Quarti di Finale della Cev Champions League Volley 2004. Vittoria biancorossa al tie break (19-25, 30-28, 25-16, 22-25, 15-11) al PalabancaSport, nel ritorno vittoria dei polacchi per 3-0 (25-22, 26-24, 25-21) davanti al pubblico amico. E pass per le semifinali in tasca dei polacchi.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza prende parte alla Cev Volleyball Cup grazie al quarto posto ottenuto nei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2025.

La società della presidente Elisabetta Curti è alla sua seconda partecipazione alla Cev Volleyball Cup: la prima è datata stagione 2022-2023, in semifinale è eliminata dalla Knack Roeselare.

Le parole del vice allenatore Samuele Papi

« Sicuramente non sarà una partita facile, affrontiamo una squadra che sa giocare a pallavolo e soprattutto che non ha nulla da perdere. Mi aspetto una partita ancora più difficile rispetto a quella dell’andata, per riuscire a portare a casa l’obiettivo dovremo esprimere una pallavolo più che buona, come quella, per intenderci, fatta vedere in campo in Polonia dal secondo set in avanti. La squadra polacca è di assoluto valore e punta tantissimo in questa manifestazione ».

L’AVVERSARIO: JSW JASTRZEBSKI WEGIEL-

Lo JSW Jastrzebski Wegiel attualmente occupa la sesta posizione in classifica della PlusLiga con 33 punti frutto di dodici vittorie e otto sconfitte. Nell’ultimo turno di campionato, giocato venerdì scorso, ha superato in casa in rimonta lo Skra Belchatow per 3-1 (18-25, 25-23, 25-22, 25-19). Terza classificata nella Champions League dello scorso anno, la formazione polacca ha un sestetto di esperienza, composto dal palleggiatore francese campione olimpico Ben Toniutti in diagonale con l’opposto Kaczmarek e dai due posti quattro Kujundzic e Gierzot. Nel palmares conta quattro scudetti, ultimo vinto due stagioni fa, due Supercoppa Polacca, due Coppa di Polonia ultima vinta in ordine di tempo la scorsa stagione dopo quindici anni.

CEV CUP GARA DI RITORNO PLAY OFF-

Mercoledì 18 febbraio Ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza- JSW Jastrzebski Wegiel Abritri:Darko Savic (Ser)- Sebastien Jacob (Fra) Andata: JSW Jastrzebski Wegiel-Gas Sales Bluenergy 1-3 (25-23, 21-25, 23-25, 14-25)