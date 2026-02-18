Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
Cev Cup: Piacenza missione compiuta, quarti in tasca

La squadra di Boninfante vince i primi due set e chiude i conti con lo JSW Jastrzebski Wegiel, poi chiude al quarto. Finisce 3-1 (25-20, 25-18, 18-25, 25-22). Il prossimo avversario dei biancorossi sarà Berlino che scende dalla Champions League
6 min
TagsGas SalesJSW JastrzebskiCev Cup

PIACENZA- Solo 49 bastano alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per stringere in pugno il pass per i quarti di finale di Cev Cup. I ragazzi di Boninfante vincono i primi due set ed archiviano la pratica i polacchi del JSW Jastrzebski Wegiel. e stacca Il resto è accademia, gli ospiti vincono il terzo set ma poi devono arrendersi nel quarto. 3-1 (25-20, 25-18, 18-25, 25-22) è il risultato finale.

Nei Quarti di Finale affronterà Berlino che scende dalla Cev Champions League dopo aver chiuso al terzo posto la Pool C a pari punti con il Guaguas ma con un quoziente set peggiore. Gara di andata a Berlino tar il 3 e 5 marzo, una settimana dopo il ritorno al PalabancaSport.

La partita – In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Iyegbekedo al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Loreti è il libero. La formazione polacca dello JSW Jastrzebski Wegiel risponde con Toniutti e Kaczmarek in diagonale, Brehme e Usowicz al centro, Kujundzic e Gierzot alla banda, Granieczny è il libero.

Parte forte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, l’ace di Mandiraci vale tre lunghezze di vantaggio (5-2), quello di Bovolenta sei lunghezze (10-4) con i polacchi a chiamare time out. Un’invasione a rete dei biancorossi e due ace consecutivi di Usowicz riportano sotto la formazione polacca (12-10) con Boninfante a chiamare tempo. Bovolenta e Gutierrez, Piacenza riparte (16-12), l’opposto biancorosso piazza il suo secondo ace di serata (18-13), lo Jsw Jastrzebski Wegiel qualche punto lo rosicchia (19-17), i biancorossi controllano, dopo due grandi difese biancorosse chiude Gutierrez che consegna ai suoi cinque set point (24-19), chiude Comparoni alla seconda occasione.

Piacenza guida le danze dal primo scambio, l’allungo arriva con due bombe di Bovolenta (11-7), la formazione polacca torna ad avvicinarsi sull’errore in attacco dei biancorossi (12-11), il bandolo della matassa resta però sempre in mano a Bovolenta e soci che piazzano il secondo allungo del set con due colpi di Mandiraci nel giro di tre scambi (18-14) con gli ospiti a chiamare tempo. E alla ripresa del gioco punto di Comparoni (19-14), punto di Leon da poco in campo per il doppio cambio (20-14), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza corre veloce verso il traguardo del secondo parziale, Bovolenta porta sei set point ai suoi (24-18), chiude Iyegbekedo con un block in. E Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza stacca il pass per i Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup.

Ad inizio terzo set coach Boninfante manda in campo una formazione tutta nuova: Travica e Leon in diagonale, Iyegbekedo e Fraleone al centro, Andringa e Bergmann alla banda, Pace è il libero. Debutto europeo per il giovane Luca Fraleone. I biancorossi faticano a trovare la misura dei colpi, la formazione polacca allunga (8-11, 9-15, 14-21) e controlla, si costruisce sette set point (17-24) per poi chiudere alla seconda occasione.

Anche i polacchi cambiano qualche pedina in campo, partono forte (1-5), Piacenza arriva ad una lunghezza (7-8) con l’ace di Andringa e pareggiano subito i conti con Bergmann per poi mettere la freccia ancora con un ace di Andringa (9-8). Si gioca punto a punto, Leon in diagonale per il 21-20, due ace di Travica ed è 23-20, Bergmann e sono tre match ball per i biancorossi (24-21) che chiudono con Leon.

Le parole del secondo allenatore Samuele Papi 

« Missione compiuta, abbiamo giocato molto bene i primi due set e dopo abbiamo avuto la possibilità di fare riposare qualche giocatore e fare giocare chi fino ad ora ha giocato meno. Nel terzo set abbiamo faticato ma poi nel quarto i ragazzi hanno fatto molto bene. In coppa stiamo andando molto bene, ora pensiamo al campionato e a Berlino lo faremo un po’ più avanti ».

Le parole di Luca Fraleone

« Esordire in una coppa europea è stato bellissimo, non trovo le parole per esprimere la mia gioia e quanto sto provando in questo momento. Si ho avuto tanta ansia quando il coach mi ha detto che toccava a me scendere in campo ma poi ho pensato solo a giocare a pallavolo e devo ringraziare i miei compagni, i più giovani sono fratelli, i più anziani genitori, mi stanno insegnando tanto ».

Il tabellino

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – JSW JASTRZEBSKI WEGIEL 3-1 (25-20, 25-18, 18-25, 25-22)        

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Iyegbekedo 11, Porro 1, Mandiraci 6, Comparoni 6, Bovolenta 10, Gutierrez 6, Loreti (L), Leon 14, Travica 1, Andringa 4, Pace (L), Bergmann 5, Fraleone 3. Ne: Simon. All. Boninfante.

JSW JASTRZEBSKI WEGIEL: Gierzot 5, Usowicz 8, Kaczmarek 6, Kujundzic 9, Brehme 3, Toniutti, Granieczny (L), Szerszen, Kufka 4, Lorenc 14, Tuaniga 1, Jurczyk (L), Staszewski 1, Zaleszczyk 5. All. Kowal.

ARBITRI: Darko Savic (Serbia), Sebastien Jacob (Francia)

Durata set 24’, 25’, 24’, 28’ Tot: 101’.

Spettatori 1621

