Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Cev Cup: Chieri a Dresda per l'andata della semifinale

Cev Cup: Chieri a Dresda per l'andata della semifinale

Domani giovedì 12 marzo alle 19.00 le ragazze di Negro affrontano la formazione tedesca allenata da Alexander Waibl. La gara di ritorno al Pala Gianni Asti è in programma mercoledì 18 marzo
3 min
TagsDresdnerReale MutuaCev Cup

DRESDA (GERMANIA)- Otto giorni dopo la conclusione dell’avventura nei play-off scudetto la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna in campo. L’impegno in programma, la semifinale d’andata della Coppa Cev, porta le biancoblù in Germania, a Dresda. Si gioca domani, giovedì 12 marzo (ore 19), con diretta streaming freemium su DAZN.

La semifinale di ritorno è in programma mercoledì 18 marzo (ore 20.00) al Pala Gianni Asti di Torino.

Al pari delle polacche del Lodz, affrontate e superate da Chieri nei quarti di finale, il Dresdner SC è una delle formazioni scese in Coppa Cev dopo aver chiuso la fase a gironi della Champions League in terza posizione (dietro Conegliano e le turche dello Zeren). Nei quarti ha eliminato con un doppio 3-0 le francesi del Mulhouse.
Vicecampionessa uscente nella bundesliga, vincitrice della Coppa di Germania la scorsa stagione e quest’anno della Supercoppa tedesca, quella allenata da Alexander Waibl (tecnico in carica dal 2009/2010, stagione in cui conquistò la Challenge Cup) è una formazione solida, rodata e in grado di mettere in difficoltà chiunque.
Per Spirito e compagne quella di domani è dopo tre mesi la prima partita che possono affrontare dopo una settimana piena di preparazione.

Le parole di Anastasia Cekulaev-

«Da dicembre abbiamo giocato due partite a settimana: a volte è stato più facile, a volte più difficile, nonostante tutto siamo rimasti disciplinati, abbiamo dato un po’ di più ogni giorno e lavorato insieme come una squadra. Dopo un periodo così intenso, aver potuto beneficiare di due giorni di riposo ci ha fatto davvero bene per ricaricare le batterie e poter ripartire davvero! Il Dresda nel campionato tedesco è conosciuto per essere un avversario forte e impegnativo. Sono una squadra con caratteristiche offensive che gioca con molta sicurezza e aggressività».

CEV CUP-SEMIFINALE DI ANDATA-

Giovedì 12 marzo Ore 19.00

Dresdner SC- Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Arbitri:  Akbulut (Tur), Maia (Por)

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe volley

Da non perdere

Cev Cup: Chieri in semifinale, travolto il LodzCev Cup: Chieri vince l'andata dei quarti ma va ko Gray

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS