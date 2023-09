Italia, via Mazzanti. Torna Velasco e rispolvera Egonu

L’estate della pallavolo femminile è stata complicata. L’addio fra la Federvolley e Davide Mazzanti è certo. Manca solo l’ufficialità perché i risultati non sono arrivati e nello sport i risultati contano. Nonostante le parole di Berruto in difesa del commissario tecnico, la rivoluzione è già iniziata e Mazzanti non guiderà le azzurre della pallavolo nei prossimi impegni, archiviato il pass sfumato per Parigi 2024 (ma si può ancora sperare nel ranking per volare in Francia).