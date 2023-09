Velasco smentisce le voci: ' nemmeno una telefonata dalla Fipav'

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Julio Velasco, che negli ultimi giorni è stato indicato da tutti come nuovo CT della nazionale femminile, ha smentito, attraverso un comunicato della UYBA, la società con la quale ha firmato un contratto di tre anni, ogni contatto con la Federazione che fino ad oggi non gli avrebbe mai formulato alcuna proprosta per assumere l'incarico fino ad oggi ricoperto da Davide Mazzanti.