Preolimpico volley, Italia-Qatar: dove vederla in tv e streaming

ROMA - Dopo la vittoria in rimonta sulla Repubblica Ceca all'esordio nella Pool A, l'Italia è pronta a scendere di nuovo in campo a Rio de Janeiro nel Preolimpico di volley maschile in vista dei Giochi di Parigi 2024. Sul parquet del 'Maracazinho' gli azzurri di De Giorgi, campioni del mondo e recuci dall'argento agli ultimi Europei, si troveranno di fronte il Qatar travolto al debutto dal Brasile padrone di casa.

Italia-Qatar, orario e dove vederla in tv e streaming

L'inedita sfida Italia-Qatar, valida per la seconda giornata della Pool A del Preolimpico di volley maschile, è in programma oggi (1 ottobre, ore 22 italiane) al 'Maracazinho' di Rio de Janeiro. La partita tra gli azzurri e il Qatar sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in diretta streaming su Sky Go, NOW e Volleyball World Tv.

Preolimpico, il calendario dell'Italia nella Pool A

Un vero e proprio tour de force per l'Italia in Brasile, dove gli azzurri hanno vinto la prima delle 7 gare previste in 9 giorni nella Pool A del Preolimpico verso Parigi 2024. Prossima avversaria il Qatar (oggi, 1 ottobre, ore 22 italiane), poi un crescendo di difficoltà l'Ucraina del 'perugino' Plotnytskyi (3 ottobre, ore 22), la Germania del neomodenese Brehme (4 ottobre, ore 18:30), l'Iran del nuovo bomber di Verona Amin (6 ottobre, ore 18:30), Cuba che schiera Yant e Herrera (7 ottobre, ore 18:30), e infine i padroni di casa brasiliani guidati dall'intramontabile Bruno (8 ottobre, ore 15).