Diretta Preolimpico volley, Italia-Repubblica Ceca 1-1: segui la partita LIVE

La Nazionale maschile di pallavolo scende per la prima volta in campo a Rio de Janeiro per il torneo di qualificazione alle prossime Olimpiadi . Gli azzurri di De Giorgi, campioni del mondo e reduci dall’argento agli ultimi Europei, sfidano la Repubblica Ceca nella prima giornata della pool A. Segui la sfida in diretta ...

19:48

Muro di Galassi: azzurri sul 12-9!

Muro di Galassi e allungo a +3 per l'Italia, ora avanti 12-9 sulla Repubblica Ceca nel terzo set.

19:41

Rinaldi scatenato: 8-6 per l'Italia

È Rinaldi (altri due punti) in questa fase a spingere l'Italia in questa fase del terzo set: 8-6 per gli azzurri!

19:38

È lotta punto a punto: 4-4!

Avvio di terzo set equilibrato, con Italia e Repubblica Ceca che lottano punto a punto: 4-4 il risultato.

19:35

Italia-Repubblica Ceca: via al terzo set

Iniziato il terzo set al 'Maracazinho' di Rio de Janeiro, con l'Italia e la Repubblica Ceca in parità.

19:32

Romanò chiude il set, l'Italia torna in parità: 25-18!

È di Romanò il punto che regala il secondo set agli azzurri dopo il primo vinto dai cechi: 25-18 il risultato di questo parziale.

19:28

Ancora Rinaldi, Italia a +5 sui cechi: 21-16

Secondo attacco e secondo punto per Rinaldi, che porta l'Italia a +5 nel secondo set: 21-16 per gli azzurri!

19:26

Galassi e Rinaldi, Italia in fuga: 19-15!

Schiacciata vincente di Galassi dopo una magia di Giannelli e poi punto di Rinaldi: l'Italia a +4 (19-15) sulla Repubblica Ceca.

19:24

L'Italia rimette la testa avanti: 16-14

Errore di Polak in primo tempo e poi palleggio vincente di Lavia da zona 4: l'Italia torna a +2 (16-14) e il ct dei cechi chiama time-out.

19:20

Black-out azzurro e rimonta dei cechi: 11-11

Black-out dell'Italia e ne approfitta la Repubblica Ceca che la aggancia: 11-11 e time-out chiamato dal ct azzurro De Giorgi.

19:16

Ace di Giannelli: 11-7 per l'Italia, time-out dei cechi

Ace di Giannelli e Italia a +4 nel secondo set: 11-7 il risultato al 'Maracazinho' con i cechi che chiamano il time-out.

19:13

Gli azzurri cercano la fuga: 7-4

Punto di Lavia che porta l'Italia a +3: 7-4 sui cechi, che sono però avanti di un set.

19:08

Ace di Michieletto: Italia avanti 4-2

Ace di Michieletto e 4-2 per l'Italia, che prova ad allungare in questo secondo set dopo aver perso il primo contro i cechi.

19:06

Via al secondo set, il primo punto è dell'Italia

Via al secondo set al 'Maracazinho' dove l'Italia è costretta a inseguire: il primo punto è azzurro, frutto di un muro di Giannelli.

19:03

Il primo set è della Repubblica Ceca: 24-26

Diagonale vincente di Hadrava che subito dopo concede il bis con un altro grande punto e regala così il primo set alla Repubblica Ceca (24-26), con l'Italia costretta a inseguire.

19:00

Muro di Galassi ed errore di Romanò: 24-24

Un muro di Galassi regala il primo set point all'Italia, ma Romanò sbaglia poi in battuta: ancora partità (24-24)

18:56

I cechi non mollano: 20-20

L'Italia è di nuovo in partita ma i cechi non mollano e con un mani fuori cercato ma non trovato da Michieletto tornano in parità: 20-20 al 'Maracazinho'.

18:53

Ace di Galassi: sorpasso azzurro e time-out dei cechi

Con un ace di Galassi l'Italia mette la freccia e sorpassa: 18-17 per gli azzurri e time-out chiamato dai cechi.

18:51

L'Italia riaggancia i cechi: 16-16

Con un muro di capitan Giannelli l'Italia aggancia i cechi e torna in parità: 16-16 al 'Maracazinho'.

18:46

L'Italia torna a -2, time-out per i cechi

Ace di Michieletto e pallonetto vincente di Lavia: l'Italia torna a -2 (11-13) e ora è la Repubblica Ceca a chiamare il time-out.

18:43

I cechi allungano: 12-7 e altro time-out azzurro

Ancora un ace di Vasina e un errore di Giannelli: la Repubblica Ceca allunga sul 12-7 e De Giorgi chiama un secondo time-out per gli azzurri.

18:41

Cechi avanti 10-7, time-out di De Giorgi

L'Italia fatica in attacco e soffre: errore di Michieletto e ace di Vasina che porta i cechi sul 10-7, con il ct azzurro De Giorgi che chiama così il primo time-out.

18:35

Italia-Repubblica Ceca 3-3: avvio equilibrato

Avvio di partita equilibrato al 'Maracazinho': avanti 2-0 i cechi, poi il break azzurro con i tocchi vincenti di Romanò e Lavia seguiti dai muri dell'azzurro Sanguinetti e del ceco Galabov che fa 3-3.

18:31

Italia-Repubblica Ceca, iniziata la partita

È iniziata la sfida tra Italia e Repubblcia Ceca al 'Maracazinho' di Rio de Janeiro, match di esordio per gli azzurri nel torneo di qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

18:28

Inni nazionali al Maracazinho

È il momento degli inni nazionali al Maracazinho, con i giocatori di Italia e Repubblica Ceca schierate sul parquet.

18:21

Out Russo nell'Italia

Out il centrale Roberto Russo nell'Italia di Fefè De Giorgi, che si affiderà così a Leandro Mosca in diagonale con Galassi.

18:12

De Giorgi torna al Maracanazinho 33 anni dopo

Il ct azzurro De Giorgi torna nell'impianto che 33 anni fa lo vide conquistare assieme ai proprio compagni il primo mondiale per l’Italia. Un tuffo nel passato dunque con tanti bei ricordi: "Rientrare al Maracanazinho è una grandissima emozione - ha dichiarato alla vigilia -, anche il rivivere alcune sensazioni come il passaggio negli spogliatoi è stato qualcosa di davvero bello, mi sono passate per la testa tante cose. Ho visto che a differenza di trentatrè anni fa ora ci sono i seggiolini quindi è probabile che la capienza sia un po’ diminuita (sorride, ndr). Certo se poi qualcuno all’epoca mi avesse detto che sarei tornato qui dopo tutto questo tempo da campione del mondo, ma come commissario tecnico, non ci avrei creduto. È stato quindi un grandissimo piacere".

18:00

Italia, prima sfida contro la Repubblica Ceca

Inizia il torneo preolimpico che mette in palio due posti per la qualificazione ai prossimi Giochi olimpici. Gli azzurri di De Giorgi sfidano la Repubblica Ceca.