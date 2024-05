Egonu o Antropova? Velasco si nasconde e cita Mourinho: "Farò come lui..."

Velasco: "Spero di creare una generazione di fenomeni"

"Noi siamo una squadra, punto - prosegue-. Non mi parlate di questo tema perché non risponderò mai. Tutte le giocatrici devono superare i loro limiti e per ciascuna di loro ho scelto qualcosa che dà loro fastidio: serve un cambio di mentalità ed essere duri nei momenti difficili. Se sentite delle lamentele, vuol dire che andiamo bene, se non ci sono manca la volontà di volerle superare. Spero tra qualche anno si potrà dire che c'è stata anche una generazione di fenomeni tra le donne. Le ragazze stanno lavorando in modo straordinario. Abbiamo un solo problema che non possiamo risolvere al quale, per questo motivo, non dedichiamo più di 10 secondi: le ragazze arriveranno in 4 momenti diversi. Non ho convocato alcuna giocatrice che non giocava titolare nel club: questo credo sia un cambiamento importante, deterrente per le giovani che preferiscono club con un bus più bello e qualche soldi in più. La libertà personale è assoluta, così come la nostra di non convocare chi non gioca nel club".